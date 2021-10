De Felippe: "No soy necio, si veo que no tengo respuestas del plantel me voy a ir"

El director técnico de Atlético Tucumán, Omar De Felippe, afirmó no ser "necio" porque si ve que no tiene "respuestas del plantel" se irá del cargo, en referencia a las versiones que se instalaron en la capital provincial sobre su posible salida a consecuencia de los cinco partidos en hilera que no gana en el torneo de la Liga Profesional.

"Yo vengo y laburo, el día que me tengan que decir algo (los dirigentes) me lo van a decir y el día que yo me canse porque vea que no tengo respuestas del plantel, me voy a ir", resaltó De Felippe en declaraciones a la prensa en las últimas horas.

"De los últimos dos clubes que estuve (Vélez Sarsfield y Newell's Old Boys) no me echaron, me fui yo. Pero no soy necio, entiendo cómo son las cosas con los técnicos que son siempre el fusible cuando los resultados no se dan", expuso el entrenador.

A todo esto, el exDT de Independiente y Emelec, de Ecuador, reconoció que lo peor del equipo "es que no convierte" (un solo gol en los últimos cinco partidos) y más aún, lo que más le preocupa "es que no se generan las situaciones para convertirlas, que es en lo que se trabajará más en la semana", estimó.

Al referirse a su continuidad, el DT valoró que sus dirigidos "mejoraron en la defensa, que fue más sólida, y se atrevieron a darle mayor circulación a la pelota" en el empate del sábado ante San Lorenzo (0-0), por lo que destacó que notó "tener respuestas de los jugadores".

Eso le otorga "cierta tranquilidad", dijo De Felippe, que agregó: "Ya tenemos que pensar en el próximo partido con Talleres (de Córdoba) para lograr un buen resultado porque en el fútbol argentino todos los partidos son difíciles y todos los entrenadores estamos en la mira en cada fecha", concluyó.