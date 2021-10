El francés Adrien Rabiot tiene coronavirus y no jugará mañana la final ante España

El mediocampista de la Juventus de Italia y el seleccionado de Francia, Adrien Rabiot dio positivo en coronavirus y no jugará mañana para el equipo galo la final de la Liga de Naciones de Europa ante España, en el estadio Giuseppe Mezza de Milán.

La Federación de Francia (FFF) anunció que la ex estrella del PSG no será elegible para jugar después de contraer el virus mediante un comunicado que indica: "Adrien Rabiot no podrá participar en la final de la Liga de Naciones, mañana a las 20.45 (16.45 de Argentina) contra España al haber dado positivo por Covid-19".

"Tan pronto como se conocieron los resultados, Rabiot fue puesto en confinamiento solitario. No se reunirá en Milán con sus compañeros. Rabiot no puede ser reemplazado por razones regulatorias y el entrenador Didier Deschamps puede contar con un grupo de 21 jugadores para la final contra España", señaló finalmente la FFF.

Rabiot fue titular con el conjunto francés el pasado jueves en la semifinal ante Bélgica, que Francia ganó 3-2 luego de perder en el primer tiempo 0-2, en el Juventus Stadium de Turín y jugó 75 minutos, hasta que fue sustituido por Aurelien Tchouaméni, señaló L'Equipe.

En la restante semifinal, España eliminó a Italia, vigente campeón de Europa, por 2-0 quitándole un invicto de 37 cotejos.