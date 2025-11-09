Franco Colapinto finalizó 15° en el GP de Brasil: el testimonio de los hinchas

El piloto argentino Franco Colapinto, integrante del equipo Alpine, finalizó en el decimoquinto puesto del Gran Premio de Brasil de Fórmula 1. El joven de Pilar, que había partido desde la posición 16, consiguió mantener un ritmo estable y sumar una nueva experiencia en su temporada debut en la máxima categoría del automovilismo mundial.

El triunfo quedó en manos del británico Lando Norris (McLaren), quien alcanzó los 390 puntos y se afianza como líder del Campeonato de Pilotos. Detrás suyo se ubicaron el italiano Kimi Antonelli (Mercedes) y el neerlandés Max Verstappen (Red Bull), que largó desde el pitlane y completó el podio con una gran remontada.

En una carrera plagada de sanciones, el pilarense Franco Colapinto no recibió ninguna. Si bien finalizó en la decimoquinta posición, llegó a ocupar el noveno puesto hasta que debió ingresar a boxes para realizar el cambio de neumáticos.

“Una de sus mejores carreras, más allá de los resultados”

Una vez finalizada la competencia, las reacciones de los hinchas argentinos no tardaron en llegar. Oriundos de Necochea, Paraná, Buenos Aires y otras localidades, los fanáticos se expresaron con orgullo por el desempeño del joven corredor.

“Hizo lo que pudo, estamos en las buenas y en las malas”, comentó un aficionado. “Terminó y mantuvo bastante aceptable”, opinó otro. “Creo que vamos a andar mucho mejor el año que viene”, señaló un tercero.

Las muestras de apoyo se multiplicaron en redes y en las inmediaciones del circuito, donde se destacaron mensajes de confianza hacia el futuro del piloto.

“Me voy muy conforme. Una de sus mejores carreras, más allá de los resultados”, expresó un seguidor. “Lo vi bien, le falta un poco de suerte y de auto también, pero ya va a llegar”, concluyó otro fanático.

Dominio de Norris y accidentes en el arranque

El inglés Lando Norris (McLaren) logró mantener el liderato desde el comienzo, pese a los intentos de Kimi Antonelli (Mercedes) y Charles Leclerc (Ferrari), quien debió abandonar tras sufrir un accidente.

La competencia comenzó complicada: el auto de seguridad debió ingresar por un incidente del brasileño Gabriel Bortoleto (Kick Sauber). En la relanzada, se produjo el choque que dejó fuera de carrera al monegasco Leclerc.

Para la vuelta 21, Colapinto resistió con neumáticos medios e ingresó en zona de puntos, aprovechando que varios rivales tuvieron que parar a cambiar gomas por el desgaste del circuito.

Cuatro giros más tarde, el neerlandés Max Verstappen mostró su jerarquía y trepó hasta la cuarta ubicación, pese a haber largado desde el pitlane.

Cuando el piloto argentino de 22 años realizó su ingreso a boxes para reemplazar el compuesto medio, cayó al decimosexto lugar, con la estrategia de una segunda parada prevista para el tramo final.

Abandonos y definición sin sobresaltos

Más adelante, el británico Lewis Hamilton (Ferrari) rompió el alerón delantero de su monoplaza y debió abandonar, dejando a la escudería italiana sin autos en pista para pelear por los puntos.

En las últimas vueltas, Norris dominó con comodidad, con 12 segundos de ventaja sobre Antonelli y 14 sobre Verstappen. George Russell (Mercedes) se mantuvo cuarto e intentó sin éxito desplazar al corredor de Red Bull.

Sin sorpresas, el piloto de McLaren se quedó con la victoria y extendió su liderazgo en el campeonato de pilotos, con el título prácticamente asegurado a tres carreras del final: Las Vegas, Catar y Abu Dabi, además de una prueba sprint restante.