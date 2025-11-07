La comisión $LIBRA irá a la Corte para citar por la fuerza a Karina Milei y otros funcionarios

La Comisión Investigadora de la Cámara de Diputados sobre la criptoestafa $LIBRA, que involucra a Javier Milei y a su hermana Karina, decidió presentar un recurso extraordinario ante la Corte Suprema para revertir de la decisión de la Justicia de impedir el acceso a los legisladores al expediente donde se investiga el caso y habilitar que concurran a exponer los funcionarios por la fuerza pública

La decisión se adoptó este viernes en la última reunión de la comisión, que preside Maximiliano Ferraro (Coalición Cívica), que se efectuó previo a la presentación de los dictámenes que se presentarán el próximo 18 de noviembre a las 16.

En ese informe, cada bloque expondrá si el presidente Milei tuvo responsabilidad, ya que luego de la publicación de un tuit sobre esa oferta de criptomoneda, el precio de pasó de 0,01, dólares a US$5 hasta desplomarse su valor.

Los legisladores objetan que el juez Marcelo Martínez de Giorgi y el fiscal Eduardo Taiano no permitan acceder al expediente ni traer por la fuerza a Karina Milei y otros funcionarios del Poder Ejecutivo y esa decisión fue ratificada por la Cámara Federal.

Pese a los requerimientos de la comisión, no concurrieron a exponer en la comisión la ex jefa de gabinete del Ministerio de Justicia, María Florencia Zicavo; el titular de la Oficina Anticorrupción, Alejandro Melik; el titular de la Comisión Nacional de Valores (CNV), Roberto Silva, y el titular de la Unidad Fiscal de Investigación, Paul Starc.

Con información de agencia NA

MC