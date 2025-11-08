Los saludos de Javier Milei que marcaron la asunción en Bolivia: abrazos, sonrisas y frialdad diplomática

El presidente Javier Milei fue ovacionado en la Asamblea Legislativa Plurinacional de Bolivia durante la ceremonia de asunción del presidente electo, Rodrigo Paz Pereira.

El mandatario argentino arribó este sábado por la mañana al Aeropuerto de El Alto tras participar el viernes de una reunión con empresarios en Nueva York.

Acompañando por su hermana y secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, y el canciller Pablo Quirno, Javier Milei recibió los honores del país vecino, luego ingresó al recinto del parlamento boliviano y generó un furor inmediato entre los legisladores bolivianos.

La presencia de Javier Milei en el acto de investidura, que fue comunicada oficialmente por el Gobierno argentino se convirtió en el principal foco de interés dentro del Congreso.

Su importancia en la ceremonia fue subrayada al ser el primer presidente mencionado y agradecido por Edman Lara, vicepresidente de Bolivia, al conducir la jura.

Una vez en el palco de mandatarios, Javier Milei protagonizó saludos disímiles: con el presidente de Uruguay, Yamandú Orsi, se mostró sonriente y mantuvieron una breve conversación, mientras que se abrazó con el paraguayo Santiago Peña.

En contraste, el saludo con el presidente chileno, Gabriel Boric, fue notablemente distante y frío: Boric “no se paró para saludarlo”, extendiendo la mano desde su butaca.

Finalmente, el mandatario argentino tuvo un “fuerte abrazo” con el presidente de Ecuador, Daniel Noboa.

Con información de Noticias Argentinas

JIB