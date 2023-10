Jenni Hermoso declaró en la Justicia que el beso de Rubiales no fue consentido: “No me sentí respetada como persona”

La jugadora de la Selección Española Jenni Hermoso declaró a preguntas de la Fiscalía que el beso que le propinó el expresidente de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) Luis Rubiales no fue consentido ni se sintió respetada como persona y futbolista. “Me estaban sometiendo a algo que yo en ningún momento busqué ni hice para encontrarme con esa situación”, reveló.

En la declaración ante Fiscalía, adelantada por el programa 'Código 10' de Telecinco, la jugadora de fútbol narró el momento en el que recibió el beso después de que España ganara el Mundial femenino. Según su relato, se abrazó con Rubiales y afirmó: “La que hemos liado”. Después, el expresidente de la RFEF pegó un salto sobre ella y le comentó “este Mundial lo ganamos gracias a ti”.

“Lo siguiente ya fue sus manos en mi cabeza y ya ahí no escuché nada más. Me vi con el beso en la boca y ya directamente me bajé a la tarima con mis compañeras”, rememoró Hermoso ante las preguntas de la fiscal de la Audiencia Nacional Marta Durántez. “Ni me lo esperaba”, añadió la deportista.

En este punto, la futbolista recordó que la victoria del Mundial fue un “hecho histórico” que costó “la vida conseguirlo”“. ”En ningún momento me podía esperar que pasara al final algo así (...) En una persona de confianza creo que nadie se esperaría que iba a usar ese momento para hacer algo así, por muy espontáneo que fuera“, reprochó Hermoso, que también explicó que cuando bajó de la tarima contó lo sucedido con Rubiales a sus compañeras de equipo Alexia Putellas e Irene Paredes.

Cuestionada expresamente por si el beso fue consentido y si se sintió violentada o violada, Hermoso respondió que sí: “Claramente me sentí no respetada. En ese momento no se me respetó en ningún momento, ni como jugadora ni como persona, estaba viviendo algo que era histórico”, apostilló.

Europa Press.

IG