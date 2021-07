"Vamos a llegar bien a Tokio", aseguró Nicolás Laprovíttola

El base del seleccionado argentino de básquetbol Nicolás Laprovíttola aseguró hoy que el equipo llegará "bien" a los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, más allá de las tres derrotas en los amistosos contra Australia, Nigeria y Estados Unidos en la preparación de Las Vegas.

"Yo creo que el equipo va a llegar bien a los Juegos Olímpicos. Contra Australia hicimos un partido bueno, con Nigeria nos dejó malas sensaciones y con Estados Unidos cometimos errores de los que debemos aprender y ajustar. Tenemos buena química y sabemos los roles de cada uno", reflexionó el exReal Madrid en Urbana Play.

"Algunos dicen que nos tocó el grupo de la muerte pero nos tocó y hay que prepararse para el rival que nos toca. No nos dio lo mismo perder estos amistosos, no hicimos los mejores partidos y a veces, si bien es normal, no está bueno", afirmó.

Argentina, actual subcampeón del mundo, compartirá el grupo C con España, campeón mundial; Eslovenia, campeón europeo; y Japón, organizador del certamen.

"Este período es diferente a la previa del Mundial. La mirada puesta en nosotros es otra, nos pasó con Nigeria en el amistoso del otro día, nos costó y ellos nos enfrentaron como los subcampeones mundiales que somos", continuó el bonaerense.

Laprovíttola es agente libre en la previa al torneo, ya que Real Madrid decidió no renovarle el vínculo en este mercado de pases y tiene posibilidades de quedarse en el país con Barcelona o de emigrar al Paok de Grecia.

"Es un viaje atípico, estamos más encerrados que en la calle y cuando estamos afuera hay menos gente que en la etapa prepandemia. Nosotros nos vacunamos en el viaje a Las Vegas pero tenemos protocolos que seguir y evitar el contagio de coronavirus en la previa a los Juegos Olímpicos porque nos condicionaría mucho", relató.

"Usamos siempre el barbijo, no salimos casi a cenar y mucho lavado de manos. Estamos muy cuidadosos con todo. Nos cuidamos por lo deportivo pero también por nuestra salud"

"Está entrando gente joven en el equipo, tenemos muchas ganas y nos adaptamos al nuevo momento. Tenemos expectativas de hacer buenos Juegos Olímpicos", aseguró.

Además, Laprovíttola es el segundo más grande del plantel, con 30 años, por debajo tan solo de Luis Scola (41) y eso le resulta una "gran responsabilidad" a la hora de colaborar en el "liderazgo" del vestuario junto con Facundo Campazzo.

"Campazzo y yo somos de una camada y ya tenemos a Leandro Bolmaro y a Luca Vildoza pisándonos los talones. Sé que hubo una gran fiebre cuando le ganamos a Serbia y Francia en el Mundial y eso colaboró también con que los chicos y las chicas se sumen a jugar al básquet en los clubes", concluyó el exFlamengo de Brasil.