La maldición de las figuritas del Mundial: los argentinos que estaban en el álbum y se quedaron afuera

En todas las ediciones de la Copa del Mundo de este siglo, los jugadores argentinos que integraron las páginas de la emblemática colección no siempre estuvieron presentes en la convocatoria definitiva para disputar el certamen.

Los factores imponderables como las lesiones físicas de gravedad en el tramo final de la preparación o las determinaciones tácticas de los entrenadores fueron determinantes para conformar una lista de futbolistas de la Selección Argentina que tuvieron su espacio impreso, pero debieron ver el torneo desde afuera.

En el Mundial de Corea-Japón 2002 bajo la conducción de Marcelo Bielsa, el defensor Nelson Vivas, quien sufrió una lesión en la rodilla, y el delantero Javier Saviola aparecieron en el coleccionable, pero no formaron parte de la delegación oficial en suelo asiático.

Cuatro años más tarde, de cara a Alemania 2006, la lista se amplió de manera sorpresiva tras las decisiones finales de José Pékerman, dejando marginados a referentes históricos de la talla de Walter Samuel, Javier Zanetti y Juan Sebastián Verón, a quienes se sumó el mediocampista Andrés D’Alessandro, todos ellos inmortalizados previamente en papel.

La tendencia sumó nuevos capítulos en Sudáfrica 2010 bajo el mandato de Diego Armando Maradona. Nuevamente Javier Zanetti padeció la exclusión de las planillas definitivas a pesar de su presencia en el álbum, destino que compartió con su compañero de equipo Esteban Cambiasso y con el volante Fernando Gago.

Para la Copa del Mundo de Brasil 2014, el corte definitivo implementado por Alejandro Sabella apartó a Éver Banega en la última concentración, convirtiéndolo en la única ausencia argentina de esa edición gráfica respecto al plantel que alcanzó el subcampeonato del mundo.

Las últimas ediciones mantuvieron vigente este patrón. En Rusia 2018, las bajas respondieron a diversos escenarios: Sergio Romero quedó desafectado por una lesión de rodilla a pocos días del debut, mientras que Ramiro Funes Mori y Mauro Icardi no superaron el último filtro del entrenador Jorge Sampaoli.

Posteriormente, en Qatar 2022, las variantes físicas volvieron a ser determinantes: las molestias físicas de último momento marginaron a Giovani Lo Celso y Nicolás González una vez que la delegación de Lionel Scaloni ya se encontraba en territorio asiático.

Con vistas al Mundial de Estados Unidos, Canadá y México 2026, la fisonomía de las páginas impresas volvió a adelantarse a los acontecimientos del terreno de juego, dejando plasmados los nombres del defensor Leonardo Balerdi y del juvenil Franco Mastantuono como los eslabones más recientes de una extensa nómina de protagonistas que sufrieron la denominada “maldición del álbum”.