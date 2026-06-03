De los símbolos patrios a los diseños modernos: las camisetas del Mundial 2026 convierten al fútbol en una vidriera cultural

El Mundial de 2026 todavía no comenzo, pero algunas de sus camisetas ya se convirtieron en protagonistas. A medida que se acerca el inicio del torneo que organizarán conjuntamente Estados Unidos, Canadá y México, las federaciones y las marcas deportivas transformaron las equipaciones nacionales en algo más que una prenda para competir. Las nuevas camisetas recurren a referencias históricas, artísticas, musicales y culturales para proyectar una identidad propia, mientras algunas de ellas ya figuran entre las más demandadas por los aficionados incluso antes del pitazo inicial.

Uno de los casos más llamativos es el de Japón. Su segunda equipación, diseñada por Adidas, utiliza doce líneas multicolores que llamaron especialmente la atención de aficionados y expertos en diseño. El concepto gira en torno a la conexión entre los jugadores y quienes siguen a la selección, con una línea por cada futbolista sobre el terreno de juego y una adicional dedicada a los aficionados. El diseño mira hacia el futuro a través de ideas como la exploración y el descubrimiento. El éxito comercial acompañó a la propuesta y la camiseta japonesa aparece entre las más vendidas de cara al Mundial.

Mitología, patrimonio y símbolos nacionales

La recuperación de elementos procedentes del folclore y de las tradiciones nacionales es otra de las grandes tendencias del torneo. Ghana, por ejemplo, incorporó referencias a Ananse, la figura arácnida protagonista de numerosas historias del pueblo akan y uno de los personajes más conocidos de la tradición oral de África occidental. Arabia Saudí, por su parte, recurre a motivos inspirados en la arquitectura tradicional del país y a símbolos asociados a la identidad nacional. En ambos casos, la camiseta funciona como una extensión visual de elementos culturales que trascienden el ámbito deportivo.

La historia también ocupa un lugar central en varias de las equipaciones más comentadas. México recuperó referencias visuales asociadas a la Piedra del Sol y al imaginario del calendario azteca, evocando además una de las camisetas más recordadas de finales de los años noventa. La propuesta enlaza el fútbol con uno de los símbolos más reconocibles del patrimonio prehispánico del país.

España, por su parte, apostó en su segunda equipación por una inspiración muy diferente: manuscritos antiguos y páginas desgastadas por el paso del tiempo que buscan conectar la prenda con la tradición escrita y la herencia cultural.

Las camisetas del Mundial también se abrieron a referencias procedentes del arte y de la cultura popular. Bélgica dedicó su segunda equipación al pintor surrealista René Magritte, uno de los artistas más influyentes del siglo XX y una figura inseparable de la identidad cultural belga.

Jamaica, que se quedó a las puertas del Mundial tras perder el repechaje, en cambio, había encontrado para su sueño mundialista inspiración en Bob Marley y en la energía de la música reggae. El resultado fue la que hubiera sido una de las propuestas más atrevidas del campeonato, con una fuerte carga simbólica vinculada a uno de los grandes iconos culturales del Caribe.

La nostalgia constituye otro de los elementos dominantes en los diseños presentados para el torneo. Francia incorpora detalles que remiten al equipo campeón del mundo de 1998, mientras Noruega recupera patrones inspirados en una de sus camisetas más recordadas de finales del siglo pasado. Escocia también mira hacia los años noventa con una reinterpretación contemporánea de su recordada equipación coral, adaptada a los códigos estéticos actuales. Estas referencias permiten conectar a los aficionados con momentos especialmente significativos de la memoria colectiva de cada selección.

El negocio detrás de las equipaciones

Más allá de su valor simbólico, las camisetas se han convertido en un importante fenómeno comercial. Las equipaciones de selecciones como Argentina, Brasil, Francia, Inglaterra o Alemania siguen ocupando posiciones destacadas entre las más buscadas por los aficionados. Sin embargo, el interés generado por propuestas menos habituales demuestra que diseños vinculados a elementos culturales y patrimoniales también son capaces de atraer una gran atención entre los seguidores.

El caso de España ilustra especialmente bien esta tendencia. La selección llega al Mundial con una primera equipación inspirada en la tradición futbolística nacional, pero es la segunda camiseta la que ha generado un mayor impacto entre los aficionados. Según la información recopilada en las semanas previas al torneo, esta equipación alcanzó cifras de venta sin precedentes para la selección española gracias a una propuesta visual que combina referencias históricas con una estética contemporánea.

El Mundial de 2026 será el primero de la historia con 48 selecciones participantes y 104 partidos repartidos entre tres países anfitriones. Antes incluso de que ruede el balón, sin embargo, ya existe una competición paralela en marcha. En ella no cuentan los goles ni las clasificaciones, sino la capacidad de cada selección para contar una historia propia a través de una camiseta. Las equipaciones del torneo muestran hasta qué punto el fútbol se convirtió también en una plataforma para proyectar cultura, memoria e identidad nacional ante una audiencia global.