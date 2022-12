El presidente Alberto Fernández confirmó que no viajará a Qatar para ver la final del Mundial entre la Selección argentina y la de Francia, pese a que había recibido una invitación para presenciar el partido en el Estadio de Lusail.

“Como millones de compatriotas, disfrutaré la Final de la Copa del Mundo en casa. Viviré este momento fantástico como hasta ahora, junto a mi gente”, señaló el mandatario.

A través de su cuenta de Twitter, el jefe de Estado agregó: “En la cancha van a estar los mejores de los nuestros y en la tribuna una gloriosa hinchada”.

“Además, cábalas son cábalas”, bromeó, para finalizar su publicación.

Argentina jugará mañana la sexta final de la historia de los Mundiales contra Francia, defensor del título, desde las 12 en el estadio Lusail y con el arbitraje del polaco Szymon Marciniak.

Con la publicación de hoy, el mandatario descartó de plano la posibilidad de viajar a Qatar que había deslizado el jueves la portavoz presidencial Gabriela Cerrutti, tras las invitaciones oficiales que recibió el mandatario para concurrir a la final.

En su conferencia de prensa de ese día, Cerruti había dicho que el Presidente y todo el gabinete “está pendiente” del resultado de la final del Mundial de fútbol, y afirmó que “no hay ninguna decisión tomada” en relación a un posible viaje del mandatario para presenciar el partido en Qatar.

“Fútbol y política no se mezclan. No nos interesa mezclar, tiene que disfrutarlo la ciudadanía. El Presidente tiene buena relación con Emmanuel Macron y han intercambiando chats previamente, pero no hay ninguna decisión tomada”, dijo al ser consultada en rueda de prensa en Casa de Gobierno sobre si el Presidente viajará a Qatar de cara al partido de mañana.

Ese mismo día, Fernández tuvo un intercambio de mensajes por Twitter con su par de ese país, Emmanuel Macron y el mandatario electo de Brasil, Luis Inácio Lula da Silva, en el que expresó que desea “sinceramente” un triunfo de la Selección argentina en la final del Mundial.

El diálogo a través de la red social fue iniciado por Lula, quién expresó su deseo de “buena suerte el domingo” a sus “amigos”, Fernández y Macron.

El titular del Palacio del Eliseo fue el primero en recoger el guante y, en portugués, le agradeció a Lula, y envió su mensaje para el mandatario argentino: “Querido Alberto, uno de nosotros tendrá más suerte. Veremos quién el domingo. Con toda amistad… ¡Adelante los Bleus!”, dijo en referencia a la habitual designación de la selección gala.

“Gracias querido Lula por tus buenos deseos. El fútbol latinoamericano estuvo muy bien representado por Brasil, Uruguay, Costa Rica, Ecuador, México y Argentina. Deseo sinceramente el triunfo de nuestra Selección, que tantas alegrías nos está dando”, escribió por Twitter en respuesta al mandatario electo en Brasil.

Y concluyó: “Si gana la Argentina, ¡gana Latinoamérica!”.

Fue con el francés con quién jugó una carta más osada: “Querido amigo, te guardo un enorme afecto y te deseo lo mejor para el futuro.Salvo para el domingo. Argentina es mi maravilloso país, ¡y es Latinoamérica! ¡Vamos la celeste y blanca!”.

CRM con información de la agencia Télam