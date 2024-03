Ya es oficial: Messi no jugará los amistosos con la Selección

Finalmente se confirmó la noticia que nadie deseaba pero muchos intuían: Lionel Messi no llegará a recuperarse a tiempo para poder sumarse a la Selección argentina de cara a los dos encuentros amistosos de la fecha FIFA de Marzo.

La lesión que sufrió jugando para Inter Miami en el isquiotibial de la pierna derecha no le permitirá participar de los juegos ante El Salvador y Costa Rica del 22 y 26 de marzo.

Aún se espera el comunicado oficial de la AFA, pero ya está confirmado que el “10” no participará de los partidos, aunque existe la posibilidad de que acompañe a sus compañeros de la Selección en la gira por Estados Unidos.

El parte médico oficial que dio Inter Miami precisó que la lesión de Messi “será determinada en base a evaluaciones médicas diarias y el desarrollo de su recuperación en los próximos días”. Pero su ausencia quedó confirmada por el listado que brinda la MLS sobre los jugadores que quedarán afectados a sus respectivos seleccionados para la fecha FIFA y no aparece el astro argentino.

Esta baja se suma a la de Paulo Dybala, quien fue desafectado de la convocatoria por una lesión que sufrió en su club. El futbolista de la Roma se lesionó en la práctica de este pasado viernes y tras someterse a los estudios médicos, el club italiano confirmó que el problema radica en el aductor de la pierna derecha y lo tendrá varios días fuera de las canchas.

De esta forma, el delantero cordobés prolonga la pésima racha que viene arrastrando, ya que también se perdió varias convocatorias por lesión luego de obtener la copa mundialista.

La buena noticia para Lionel Scaloni es la recuperación del marcador central del Manchester United de Inglaterra, Lisandro Martínez, que regresa a la Selección tras sufrir dos lesiones que lo marginaron de la mayoría de los partidos en la Premier League.

La “Scaloneta” se enfrentará con El Salvador el viernes 22 de marzo en el Lincoln Financial Field de Filadelfia y el martes 26 del mismo mes jugará contra Costa Rica en el United Airlines Field at the Memorial Coliseum de Los Angeles.

La siguiente es la lista completa de la Selección argentina para la gira por Estados Unidos:

Arqueros: Franco Armani (River), Walter Benítez (PSV - Países Bajos) y Emiliano Martínez (Aston Villa - Inglaterra).

Defensores: Germán Pezzella (Betis - España), Nehuén Pérez (Udinese - Italia), Nicolás Otamendi (Benfica - Portugal), Cristian Romero (Tottenham - Inglaterra), Nicolás Tagliafico (Lyon - Francia), Nicolás Valentini (Boca), Nahuel Molina (Atlético de Madrid - España), Valentín Barco (Brighton - Inglaterra) y Lisandro Martínez (Manchester United - Inglaterra).

Mediocampistas: Exequiel Palacios (Bayer Leverkusen - Alemania), Rodrigo De Paul (Atlético de Madrid - España), Leandro Paredes (Roma - Italia), Alexis Mac Allister (Liverpool - Inglaterra), Enzo Fernández (Chelsea - Inglaterra), Giovani Lo Celso (Tottenham - Inglaterra), Facundo Buonanotte (Brighton - Inglaterra), Valentín Carboni (Monza - Italia) y Nicolás González (Fiorentina - Italia).

