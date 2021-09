Sancionan a Verstappen con tres puestos de penalidad en grilla de próximo Gran Premio

(Agrega declaraciones de Hamilton)

El piloto Max Verstappen (Red Bull) fue sancionado hoy y deberá ‘penalizar’ tres posiciones en la grilla de salida del próximo Gran Premio de Rusia de Fórmula 1, según la decisión de los comisarios deportivos de FIA que lo hallaron responsable del toque que protagonizó hoy con Lewis Hamilton (Mercedes).

El neerlandés, actual líder del Mundial de Conductores de la máxima categoría automovilística, resultó castigado por el incidente de carrera que mantuvo con Hamilton en la vuelta 26, en la curva número 1 del tradicional autódromo de Monza, por el Gran Premio de Italia.

Verstappen, quien venía por el costado externo de la pista, no levantó el pie del acelerador, como tampoco lo hizo el siete veces campeón del mundo, que recién salía de los boxes, tras recambiar neumáticos.

El choque, más espectacular que doloroso para la salud de ambos, dejó a los dos pilotos fuera de carrera.

"Nos dimos cuenta de que iba a estar apretado en la curva 1, se cruzó después de la línea blanca y tuve que ir a la parte verde para no tocarlo, y me fui por el exterior. Y por supuesto, se dio cuenta de que iba por él. Así que siguió apretándome", argumentó Verstappen ante la consulta de ‘Sky F1’.

"Yo quería seguir luchando con él porque quería competir, por supuesto, y la gente entonces automáticamente empieza a hablar de Silverstone”, resaltó el piloto de Países Bajos, en referencia al toque que ambos protagonizaron por el Gran Premio de Inglaterra en julio pasado, cuando Verstappen debió abandonar por el apuntado entrevero en pista.

"Pero estas cosas pasan. Por supuesto, no fue agradable en ese momento. Pero creo que todos somos lo suficientemente profesionales como para seguir adelante y seguir compitiendo entre nosotros", se defendió el neerlandés.

Verstappen llegará como líder del torneo con 226,5 unidades al Gran Premio de Rusia, que se disputará el domingo 26 del corriente en el autódromo de la ciudad de Sochi.

En tanto que Hamilton también dio su visión de lo acontecido a través de sus redes sociales con otro extenso texto, luego de ser sancionado con 10 segundos de penalización. .

Hamilton también analizó lo sucedido e informó de su estado de salud ya que el halo pudo haberle salvado la vida: "Tengo mucho dolor y mi cuello puede ir a peor, aunque lo arreglaremos. Me siento afortunado, doy gracias a Dios por el halo que me ha salvado, a mí y a mi cuello. Fue un golpe fuerte, pero lo único que quería era seguir corriendo", empezó manifestando el británico.

"Yo me aparté en la primera vuelta y no pasó nada. Esta vez estaba delante en la curva uno y teníamos una velocidad similar. Yo estaba por delante antes de ir a la segunda curva y él perdió el control en el piano e impactó conmigo. Cuando lo vi bajarse del coche y seguir así me sorprendió. Lo primero que se hace en estas circunstancias es saber si el otro piloto está bien", cuestionó a su colega.

Y concluyó: "Tengo que pensar, porque creo que nunca me había golpeado un coche en la cabeza antes. Es un shock para mí si veo las imágenes. Y llevo muchos años corriendo. Estoy agradecido por seguir aquí. Esto va a continuar hasta que aprendamos. No tengo una historia de incidentes como éste. Al final, cuando se escapa de cosas como esta seguís haciéndolo. No sé lo que harán los comisarios, pero pronto lo sabremos".