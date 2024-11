Messi, Dibu Martínez, Scaloni y Garnacho, entre los nominados a los premios The Best de la FIFA 2024

El capitán de la Selección argentina, Lionel Messi, fue nominado al premio The Best de la FIFA como mejor futbolista de la temporada 2023/24, junto a sus compatriotas Emiliano Martínez, como mejor arquero, y Lionel Scaloni, como mejor entrenador.

El ex Barcelona competirá por el galardón contra otros 10 jugadores destacados en el año, como lo son: Kylian Mbappé, Jude Bellingham, Daniel Carvajal, Federico Valverde y Vinícius Júnior (todos del Real Madrid); Erling Haaland y Rodrigo Hernández (ambos del Manchester City); Florian Wirtz, del Bayer Leverkusen; Lamine Yamal, del Barcelona; y Toni Kroos, que se encuentra retirado.

El actual jugador del Inter Miami consiguió esta temporada la consagración de la Copa América, disputada en Estados Unidos, lo que le permitió ocupar un puesto entre los mejores del mundo, a pesar de que no juega en una liga tan competitiva.

Asimismo, es el único nominado de todos los antes mencionados que no jugó partidos en Europa en la corriente campaña.

A su vez, el astro rosarino iría en busca de su cuarto premio The Best, ya que lo obtuvo en las temporadas 2019, 2022 y 2023.

Por su parte, el “Dibu” Martínez, también campeón en el 2024 con el seleccionado nacional, competirá por el galardón de la FIFA como mejor arquero del mundo ante David Raya (Arsenal), Ederson (Manchester City), Mike Maignan (AC Milán), Unai Simón (Athletic Club) y Gianluigi Donnarumma (París Saint-Germain).

El arquero del Aston Villa se quedó con el premio Yashin de este año e irá por su segundo The Best, ya que el primero lo obtuvo en 2022, luego de procamarse campeón del Mundial con Argentina.

Asimismo, Scaloni buscará hacer lo propio como mejor entrenador frente a Carlo Ancelotti (Real Madrid), Joseph Guardiola (Manchester City), Xabi Alonso (Bayer Leverkusen) y Luis de la Fuente (Selección de España).

Por último, la FIFA sacó un comunicado con respecto a como serán las votaciones para determinar a los ganadores de los distintos premios, que tendrá la participación de los DTs de las selecciones nacionales, un periodista de cada país e hinchas registrados en la página web de la FIFA.

Cada uno de estos, deberá elegir a cinco futbolistas y ranquearlos del primero al quinto, donde el que esté ubicado en la cima recibirá 5 puntos, el segundo 4, el tercero 3, el cuarto 2 y el último una unidad.

“En esta edición, los aficionados desempeñarán una labor destacada en la elección de los ganadores. Así, en el Premio The Best al Jugador de la FIFA de Fútbol, el Premio The Best a la Jugadora de la FIFA, el Premio The Best al Entrenador de la FIFA de Fútbol Masculino, el Premio The Best al Entrenador de la FIFA de Fútbol Femenino, el Premio The Best al Guardameta de la FIFA y el Premio The Best a la Guardameta de la FIFA, los votos de los aficionados tendrán el mismo peso que los de los actuales capitanes y entrenadores de las selecciones nacionales masculinas y femeninas, así como los de los representantes de medios de comunicación”, anunció.

Garnacho y Bou pelearán por el Premio Puskas 2024 de la FIFA

El delantero del Manchester United Alejandro Garnacho y el atacante de Lanús Walter Bou, fueron nominados al Premio Puskas de la FIFA, que reconocerá al mejor gol de la temporada en la gala de los premios The Best.

Los dos argentinos pelearan contra otras nueve anotaciones para determinar cual fue la mejor de la campaña 20243/24, en la ceremonia que se llevará a cabo en enero del año próximo.

El joven extremo de 20 años convirtió un tanto excepcional de chilena en la victoria de su equipo por 3-0 ante el Everton por Premier League, el 26 de noviembre del año pasado.

Luego de un centro desde la derecha del portugués Diogo Dalot, a los dos minutos del primer tiempo, Garnacho realizó una volea acrobática para adelantar rápidamente a Los Diablo Rojos en el marcador.

Por su parte, Bou también anotó de la misma manera en el triunfo del “Granate” por 3-2 ante Tigre, válido por la novena fecha de la Liga Profesional, el 4 de agosto del corriente año.

Lo especial de la anotación del ex Boca, mas allá del remate, fue que se dio a los 45 minutos de la segunda parte cuando ya se terminaba el encuentro y el mismo estaba igualado 2-2.

El delantero de 31 años recibió un pase bombeado fuera del área, controló la pelota con el pecho y definió desde dicha distancia de chilena por encima del arquero Felipe Zenobio, que nada pudo hacer para evitar que el balón ingresara en el arco.

Todas las nominaciones

Nominadas al Premio The Best a la Jugadora de la FIFA

Aitana Bonmatí (España), Barcelona

Barbra Banda (Zambia), Shanghái Shengli/Orlando Pride

Caroline Graham Hansen (Noruega), Barcelona

Keira Walsh (Inglaterra), Barcelona

Khadija Shaw (Jamaica), Manchester City

Lauren Hemp (Inglaterra), Manchester City

Lindsey Horan (Estados Unidos), Olympique de Lyon

Lucy Bronze (Inglaterra), Barcelona/Chelsea

Mallory Swanson (Estados Unidos), Chicago Red Stars

Mariona Caldentey (España), Barcelona/Arsenal

Naomi Girma (Estados Unidos), San Diego Wave

Ona Batlle (España), Barcelona

Salma Paralluelo (España), Barcelona

Sophia Smith (Estados Unidos), Portland Thorns

Tabitha Chawinga (Malaui), París Saint-Germain/Olympique de Lyon

Trinity Rodman (Estados Unidos), Washington Spirit

Nominados al Premio The Best al Jugador de la FIFA

Dani Carvajal (España), Real Madrid

Erling Haaland (Noruega), Manchester City

Federico Valverde (Uruguay), Real Madrid

Florian Wirtz (Alemania), Bayer Leverkusen

Jude Bellingham (Inglaterra), Real Madrid

Kylian Mbappé (Francia), París Saint-Germain/Real Madrid

Lamine Yamal (España), Barcelona

Lionel Messi (Argentina), Inter Miami

Rodri (España), Manchester City

Toni Kroos (Alemania), Real Madrid (retirado)

Vinícius Jr. (Brasil), Real Madrid

Nominados/as al Premio The Best al Entrenador de la FIFA de Fútbol Femenino

Arthur Elias (Brasil), Brasil

Elena Sadiku (Suecia), Celtic

Emma Hayes (Inglaterra), Chelsea/Estados Unidos

Futoshi Ikeda (Japón), Japón

Gareth Taylor (Inglaterra), Manchester City

Jonatan Giráldez (España), Barcelona/Washington Spirit

Sandrine Soubeyrand (Francia), París FC

Sonia Bompastor (Francia), Olympique de Lyon/Chelsea

Nominados al Premio The Best al Entrenador de la FIFA de Fútbol Masculino

Carlo Ancelotti (Italia), Real Madrid

Lionel Scaloni (Argentina), Argentina

Luis de la Fuente (España), España

Pep Guardiola (España), Manchester City

Xabi Alonso (España), Bayer Leverkusen

Nominadas al Premio The BEST a la Guardameta de la FIFA:

Alyssa Naeher (Estados Unidos), Chicago Red Stars

Ann-Katrin Berger (Alemania), Chelsea/NJ/NY Gotham

Ayaka Yamashita (Japón), INAC Kobe Leonessa/Manchester City

Cata Coll (España), Barcelona

Mary Earps (Inglaterra), Manchester United/París Saint-Germain

Nominados al Premio The BEST al Arquero de la FIFA

Andriy Lunin (Ucrania), Real Madrid

David Raya (España), Arsenal

Ederson (Brasil), Manchester City

Emiliano Martínez (Argentina), Aston Villa

Gianluigi Donnarumma (Italia), París Saint-Germain

Mike Maignan (Francia), AC Milán

Unai Simón (España), Athletic Club

También en la página de la FIFA se recogen las Nominadas al Premio The Best once femenino de la FIFA, los Nominados al premio The Best al once masculino de la FIFA, Premio Marta de la FIFA, Premio Puskás de la FIFA y Nominados al Premio a la Afición de la FIFA.

Todos los ganadores del premio The Best FIFA de la historia

2023 - Lionel Messi | Erling Haaland | Kylian Mbappe

2022 - Lionel Messi | Kylian Mbappe | Karim Benzema

2021 - Robert Lewandowski | Lionel Messi | Mohamed Salah

2020 - Robert Lewandowski | Cristiano Ronaldo | Lionel Messi

2019 - Lionel Messi | Virgil van Dijk | Cristiano Ronaldo

2018 - Luka Modric | Cristiano Ronaldo | Mohamed Salah

2017 - Cristiano Ronaldo | Lionel Messi | Neymar

2016 - Cristiano Ronaldo | Lionel Messi | Antoine Griezmann

2015 - Lionel Messi | Cristiano Ronaldo | Neymar

2014 - Cristiano Ronaldo | Lionel Messi | Manuel Neuer

2013 - Cristiano Ronaldo | Lionel Messi | Franck Ribery

2012 - Lionel Messi | Cristiano Ronaldo | Andres Iniesta

2011 - Lionel Messi | Cristiano Ronaldo | Xavi

2010 - Lionel Messi | Andres Iniesta | Xavi

2009 - Lionel Messi | Cristiano Ronaldo | Xavi

2008 - Cristiano Ronaldo | Lionel Messi | Fernando Torres

2007 - Kaka | Lionel Messi | Cristiano Ronaldo

2006 - Fabio Cannavaro | Zinedine Zidane | Ronaldinho

2005 - Ronaldinho | Frank Lampard | Samuel Eto’o

2004 - Ronaldinho | Thierry Henry | Andriy Shevchenko

2003 - Zinedine Zidane | Thierry Henry | Ronaldo

2002 - Ronaldo | Oliver Kahn | Zinedine Zidane

2001 - Luis Figo | David Beckham | Raul

2000 - Zinedine Zidane | Luis Figo | Rivaldo

1999 - Rivaldo | David Beckham | Gabriel Batistuta

1998 - Zinedine Zidane | Ronaldo | Davor Suker

1997 - Ronaldo | Roberto Carlos | Dennis Bergkamp and Zinedine Zidane (tied)

1996 - Ronaldo | George Weah | Alan Shearer

1995 - George Weah | Paolo Maldini | Jurgen Klinsmann

1994 - Romario | Hristo Stoichkov | Roberto Baggio

1993 - Roberto Baggio | Romario | Dennis Bergkamp

1992 - Marco van Basten | Hristo Stoichkov | Thomas Hassler

1991 - Lothar Matthaus | Jean-Pierre Papin | Gary Lineker