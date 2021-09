Vélez logró su primer éxito de visitante frente a Sarmiento en Junín

Vélez Sarsfield logró esta noche su primer éxito de visitante en lo que va del torneo de la LPF al vencer a Sarmiento por 1 a 0, en el estadio Eva Perón, de Junín, por la 13ra fecha.

La justa victoria del conjunto de Liniers se concretó por un gol de Juan Martín Lucero a los 28 minutos del segundo tiempo.

Así, los de la V azulada extendieron a 7 partidos su racha positiva con 5 triunfos y 2 empates, ascendiendo a la sexta posición en el certamen con 20 puntos, 6 menos que el puntero Talleres de Córdoba.

En cambio, Sarmiento amplió su andar sin éxitos a 6 encuentros, con 4 empates y 2 derrotas, quedando en la vigésima ubicación con 13 unidades.

Precisamente, el elenco juninense intentó tomar el protagonismo desde el comienzo de las acciones, generando algunas cargas peligrosas que no tuvieron la resolución correcta como para exigir intervenciones esforzadas de Lucas Hoyos.

Todo se asemejó a "un amor de primavera" porque pronto se esfumó esa intención de los "verdes", apenas el elenco porteño impuso condiciones al lograr acomodarse mejor en el campo.

Los dirigidos por Mauricio Pellegrino de a poco pasaron a ser dominadores con la firmeza de Lautaro Giannetti, en el fondo; la contención y salida clara de Gerónimo Poblete y Federico Mancuello, en el medio; y a lo que se sumó la potencia de Juan Martín Lucero, en el ataque.

Justamente, el centrodelantero se convirtió en protagonista de las dos situaciones más claras que generó Vélez en la primera etapa, al margen de otras desbaratadas por Manuel Vicentini.

Primero, una chilena de Lucero se estrelló en el travesaño del arco de Sarmiento, a los 31 minutos; y luego, a los 45, cuando entró en diagonal por izquierda buscando superar al arquero rival con un tiro rastrero, cruzado y esquinado, y la pelota se perdió por el fondo "besando" el caño izquierdo de la valla local.

El segundo capítulo continuó con las mismas características, hasta que de tanto "arañar" el arco local, el "Gato" Lucero se dio el gusto de marcar su gol después de una lucida maniobra colectiva ofensiva de Vélez.

La que culminó Luca Orellano asistiendo al exatacante de Defensa y Justicia para que definiera sin dificultad ante la salida de Vicentini, a los 28 minutos.

Rápido reaccionaron los conducidos por Mario Sciacqua, con los cambios ofensivos que formuló el entrenador, contando con la primera ocasión clara por un tiro libre ejecutado por Gervasio Nuñez, que pegó en caño izquierdo del arco visitante y se fue afuera, a los 30 minutos.

Instantes después el uruguayo Matías de los Santos salvó la valla velezana al despejar la pelota sobre la línea tras una maniobra del ingresado Guido Maneiro.

Así se mantuvo abierto el marcador hasta el final, con los últimos pasajes que resultaron los más emotivos del cotejo, que concluyó con el merecido éxito del elenco de Liniers.

Por la 14ta fecha, Vélez recibirá a Independiente, el sábado 2 de octubre a las 20.15; en tanto, al día siguiente a las 13.30, Sarmiento visitará a Gimnasia y Esgrima La Plata sin la presencia de Julián Chicco, que será suspendido por acumular cinco amonestaciones.

= Síntesis =

Sarmiento: Manuel Vicentini; Martín García, Nicolás Bazzana, Federico Mancinelli, Brian Salvareschi y Lautaro Montoya; Gabriel Graciani, Julián Chicco, Gervasio Nuñez y Gabriel Alanís; Jonathan Torres. DT: Mario Sciacqua.

Vélez Sarsfield: Lucas Hoyos; Tomás Guidara, Matías de los Santos, Lautaro Giannetti y Francisco Ortega; Gerónimo Poblete y Federico Mancuello; Luca Orellano, Thiago Almada y Lucas Janson; Juan Martín Lucero. DT: Mauricio Pellegrino.

Gol en el segundo tiempo: 28m, Lucero (VS).

Cambios en el segundo tiempo: 20m, Yair Arismendi por Alanis (S); 24m, Guido Mainero por Graciani (S), y Luciano Gondou por Torres (S); 31m, Cristian Tarragona por Lucero (VS); Agustín Bouzat por Orellano (VS), y Ricardo Centurión por Janson (VS); 32m, Rodrigo Salinas por Mancinelli (S) y Sergio Quiroga por Nuñez (S); 36m, Miguel Brizuela por Almada (VS) y 45m, Leonardo Jara por Mancuello (VS).

Amonestados; Nuñez y Chicco (S). Guidara (VS).

Árbitro: Fernando Rapallini.

Estadio: Eva Perón (Sarmiento, Junín).