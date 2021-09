La vigencia de Toranzo: "Cuando sienta que no puedo competir, daré un paso al costado"

(Por Jerónimo Granero).- Patricio Toranzo tiene 39 años y transcurrió la mitad de su vida como futbolista profesional, una etapa que aún hoy abraza con pasión en Huracán, el club en el que vivió los mejores y también peores momentos de su carrera.

A finales de octubre del año pasado, el "Pato" inició su tercer ciclo en el "Globo", el último baile de un futbolista que superó todo tipo de adversidades y siendo unos de los diez más experimentados del fútbol argentino todavía da pelea: "Siento en la sangre competir al máximo nivel".

En una entrevista con Télam, Toranzo, que en marzo próximo cumplirá 40 años, habla del presente de Huracán y el fútbol argentino, de sus ganas de seguir en actividad, del accidente que le cambió la vida y de los referentes con los que tuvo "la suerte" compartir parte de su carrera: Diego Maradona, Marcelo Gallardo, Miguel Ángel Russo y Eduardo Domínguez.

- Télam: ¿Cómo vivís este presente de Huracán?

- Toranzo: Merecemos tener muchos puntos más de los que tenemos. Hay que tener paciencia, contamos con un gran plantel y un gran técnico. La forma es el camino. No me gustaría hacer un fútbol de llegar una vez, convertir y ganar porque eso taparía muchas cosas. Estamos convencidos de lo que estamos haciendo.

- TE: En lo personal ¿Cómo llevas el rol de referente?

- TO: Me siento cada vez mejor, sumando más minutos. Hay momentos que el entrenador me necesita y otros que no, lo entiendo. Primero está Huracán. No me gusta sentarme en el banco de suplentes pero uno va creciendo y entiende un montón de cosas. Ahora me toca un lugar diferente pero lo importante es seguir estando y ayudar al equipo desde donde me toque.

- TE: ¿Qué análisis haces del presente del fútbol argentino?

- TO: En todos estos años el fútbol argentino fue cambiando. Ahora hay más dinámica, más información. Por ejemplo, antes no existía el GPS. Todo lo hace muy parejo. Cualquier equipo puede ser campeón. Antes jugabas contra Boca o River, y perdías. Ahora no es así. En cuanto al formato, a mí me gustaban más los torneos cortos.

- TE: Tu contrato termina en diciembre ¿ya pensás en el futuro?

- TO: Tengo la sangre de querer seguir. Todos los días me levanto con ganas de entrenar y me mato en el entrenamiento. No me gusta la comodidad y siempre peleo por un puesto. No me quedan muchos años, en marzo cumplo 40. Lo importante es que no tengo lesiones y eso me permite seguir. Es difícil dar un paso al costado pero cuando sienta que a la mañana me cuesta y no pueda competir con chicos de 20 o 25 años, me daré cuenta que tengo que dar un paso al costado. Pasé cosas graves, lo único que quiero es seguir en este deporte y no pensar en lo que pasó porque sería retroceder. Aunque me quedaron secuelas de por vida y eso no se saca nunca más de la cabeza.

- TE: ¿Cuántas veces por día te aparecen imágenes del accidente en Venezuela?

- TO: Siempre. Porque todo el mundo quiere saber lo que pasó. Si bien muchos saben, me preguntan cómo estoy o cómo fue, quieren saber detalles. Pero bueno, uno cuenta hasta donde quiere. Eso está siempre. Cuando se cumple un año todo vuelve. Los periodistas buscan la nota. Es parte de la vida. Sé que cuando se acerca el aniversario tengo que hablar. En la calle también, hasta hoy, me preguntan cómo estoy. A veces me sale una respuesta fluida y otras no. Fue algo mundial, me hablaron hasta de China. Tuvo un impacto mundial.

- TE: En ese momento Maradona les mandó un mensaje de apoyo ¿Cómo te pegó su partida y qué recordás de esa experiencia con él en el seleccionado?

- TO: Como todos los argentinos. No puedo creer que no esté más, que no lo cuidaron. Es muy doloroso. Era nuestro ídolo y seguirá siendo el más grande de todos. Tengo una foto con él y cada vez que la veo no lo puedo creer. Era un ser humano extraordinario. Te generaba muchas cosas solo al verlo. Cuando me citó no lo había visto nunca en persona y fue impactante. No puedo explicar lo que generaba tenerlo al lado. Me temblaban las piernas. No sé si hay otra persona que genere algo tan fuerte. Tenía un aura impresionante.

- TE: Fuiste compañero y dirigido por Eduardo Domínguez y hoy es el DT del último campeón ¿Cómo ves su presente?

- TO: En el fútbol nadie tiene techo. Con Eduardo, pasé cosas lindas como compañero y también como técnico. Jugamos en 'Los Ángeles de Cappa' y después ganamos cosas juntos en Huracán. Es un líder nato, un tipo pensante y tiene un gran cuerpo técnico. No es casualidad que haya salido campeón porque te lleva a la máxima exigencia. En algún momento pegará el salto de calidad.

- TE: También fuiste compañero de Marcelo Gallardo en River

- TO: Tuve esa suerte. Es un tipo extraordinario. Tengo amigos que son dirigidos por él y es muy exigente. Es como la selección, no te deja relajar ni un segundo. Son tipos ganadores, líderes. Hace varios años viene siendo el mejor DT de Argentina y reconocido mundialmente.