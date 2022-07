Alza de los bonos “verdes”: 360 Energy coloca obligación negociable por US$ 20 millones para construir un parque solar

Los bonos conocidos como “verdes” o sustentables siguen mostrando buena aceptación por parte de los inversores. Una empresa local dedicada a las energías renovables a través de la fuente solar logró colocar uno de estos instrumentos y recibió ofertas por casi el doble del monto que estaba buscando.

Se trata de 360 Energy Solar, que junto a Banco Itaú en su rol de organizador y colocador, emitió su primer bono sustentable. Con este título, obtuvo un monto total de u$s 20 millones, aunque las ofertas que recibió en el mercado por este papel ascendieron hasta los u$s 38 millones.

El monto obtenido será destinado a la construcción de la primera etapa del parque solar 360 Energy Solar La Rioja, que tendrá 25 MW de potencia instalada y estará ubicado en la localidad de Nonogasta en provincia de La Rioja. La energía solar generada estará destinada al Mercado a Término de Energía Eléctrica de Fuente Renovable (Mater).

La compañía de energía solar pretendía conseguir US$ 15 millones en el mercado local, pero recibió ofertas por más de US$ 38 millones, según explicó 360 Energy en un comunicado. Finalmente, emitió US$ 20 millones de ON alineadas a los cuatro principios de bonos verdes del ICMA – Asociación Internacional de Mercado de Capitales-. Por este motivo, la calificadora de riesgo Fix (afiliada de Fitch ratings) consideró a las ON de 360 Energy como Bono Verde BV1 (la mayor calificación en Argentina) y con un riesgo A+.

La construcción del nuevo parque solar de 360 Energy en La Rioja está prevista para iniciar en agosto. La compañía cuenta con más de 200 MW construidos en la Argentina en parque solares propios y para terceros. Actualmente opera siete parques solares en las provincias de San Juan, La Rioja y Catamarca por una potencia pico superior a 120 MW. Además, la compañía continúa trabajando en innovación, ya que está instalando las primeras baterías de almacenamiento a gran escala en uno de sus parques solares de San Juan.

La Obligación Negociable de 360 Energy se colocó en Bolsas y Mercados Argentinos (BYMA) y Mercado Abierto Electrónico (MAE), en dólar Linked Clase 1 y a un plazo de 42 meses. La amortización se realizará en 10 cuotas trimestrales a partir del mes 15 y tendrá una tasa de 1,25%. La fecha de vencimiento es el 29 de diciembre de 2025.

360 Energy fue adjudicado en más de 200 MW de potencia a través de los programas de energías renovables Genren y RenovAr. La compañía construyó y opera los parques solares Cañada Honda/Chimbera en la provincia de San Juan; Nonogasta I en La Rioja; Fiambalá, Tinogasta I y II y Saujil I en la provincia de Catamarca. Se suma la construcción de los parques Ullum I, II y III (San Juan) para la empresa Genneia y en fase de construcción del parque solar Zonda I (100 MW) para YPF Luz.

Los bonos verdes están siendo cada vez más utilizados por grandes y pequeñas compañías para financiar sus proyectos. Entre las grandes, se destacan casos como los de YPF y Pampa Energía, mientras que algunas empresas de menor tamaño también han logrado emitir este tipo de instrumentos para obtener inversiones.

