Empieza a funcionar la renovada App SUBE y solo estará disponible para sistema operativo Android 6 o superior

La Secretaría de Transporte de la Nación comunicó que la app SUBE, que entra en vigencia a partir de este 1º de junio, será la única aplicación disponible para llevar a cabo todas las gestiones de la tarjeta desde el celular.

Se puede descargar desde el Play Store en celulares con sistema operativo Android 6 o superior. Además, las anteriores aplicaciones quedarán inactivas a partir de esa fecha y solo quedará habilitada la “app SUBE”, que funciona desde 2023, y ofrece más y mejores funcionalidades.

Los pasajeros deben tener en cuenta que, en caso de tener el plástico registrado a su nombre, es fundamental generar una cuenta en la aplicación.

Cómo descargar y registrarse en la “app SUBE”

1- Ingresar a Google Play Store desde un celular con sistema operativo Android 6 o superior e instalar la “app SUBE”.

2- Registrarse ingresando dirección de correo electrónico, número de celular y contraseña.

3- Validar la identidad escaneando el código de barras del DNI.

4- Crear una cuenta o iniciar sesión si ya se tiene una.

5- Asociar la tarjeta SUBE física.

Qué se puede hacer con la “app SUBE”

1- Gestiones habilitadas para realizar desde la nueva “app SUBE”:

2- Registrar tarjetas SUBE.

3- Cargar saldo con tarjeta de débito y billeteras electrónicas.

4- Acreditar las cargas electrónicas y consultar saldo y último viaje (función que requiere celulares con tecnología NFC)

5- Consultar el historial de movimientos sobre cargas y viajes realizados.

6- Verificar beneficios.

7- Ver las Terminales Automáticas, puntos de carga y venta de tarjeta más cercanos.

Por otra parte, en la web argentina.gob.ar/sube es posible hacer todos los trámites de la tarjeta. Asimismo, los usuarios pueden usar las billeteras virtuales o homebanking para las cargas y, para la acreditación de las mismas, disponen de Terminales Automáticas y de la funcionalidad “Carga a Bordo” en los colectivos de aquellas localidades donde se encuentra disponible.

Para obtener más información, consultar las Preguntas frecuentes o seguir las redes sociales oficiales X, Facebook e Instagram.

Claves de la SUBE

¿Qué es la tarjeta SUBE?

Es la tarjeta con la que podés pagar tus viajes en colectivos, subtes, trenes, metrobuses, trolebuses y lanchas.

Perdí / me robaron / se rompió mi tarjeta, ¿cómo la doy de baja?

Si tenías tu cuenta creada, podés darla de baja:

Desde Mi SUBE o app SUBE. Luego de darla de baja, asociá tu nueva tarjeta.

En nuestros Centros de Atención, con tu documento de identidad.

Llamando al 0800-777-SUBE (7823) opción 1, con tus datos personales y clave SUBE. Podés llamar todos los días, durante las 24 horas. Seleccioná el motivo de baja y asociá tu nueva tarjeta.

Recibirás un correo electrónico en 72 h. hábiles, informando si tenías saldo y los pasos a seguir para recuperarlo. También, podés consultarlo en nuestro 0800-777-SUBE (7823), opción 3.

Si encontrás la tarjeta que diste de baja, no la cargues ni la uses. Se encuentra en proceso de bloqueo y no podrás realizar reclamos.

Olvidé la clave de mi cuenta

Si no recordás tu clave de 4 dígitos, podés gestionar una nueva:

- Desde la web, si contás con la dirección de mail.

- Llamando al 0800-777-7823, opción 3.

- En cualquier Centro de Atención, con tu último DNI vigente.

¿Dónde puedo comprar una SUBE?

Encontrá tu Punto SUBE más cercano o comprala online a través del sitio oficial de tarjeta SUBE.

¿Querés saber si tu cuenta está registrada?

Enterate al ingresar tu DNI o Nº de SUBE acá.

¿Qué hago si se borraron los números de mi tarjeta?

Encontralos en la nueva app SUBE, la app Carga SUBE o consultalos en la web ingresando a tu cuenta SUBE.

Tengo varias tarjetas, ¿Cómo sé cuál es la mía?

Desde tu cuenta podés ver el número de la tarjeta asociada. Ingresá y revisá cuál es la tuya.

Si no recordás cuál está registrada averigualo al ingresar tu DNI o Nº de SUBE acá.

Recordá que podés tener sólo una tarjeta SUBE registrada a tu nombre.

¿Mi saldo se vence?

El saldo no tiene vencimiento y va a estar disponible cuando vuelvas a viajar. Podés revisar tu saldo en la nueva app SUBE y la app Carga SUBE.

¿Cuál es el saldo máximo que puede tener mi SUBE?

El saldo máximo que puede tener una SUBE es 9.900 pesos.

¿De cuánto es el saldo de emergencia?

Si tu SUBE se quedó sin saldo podés viajar con el de emergencia, que es de 480 pesos.

¿Qué centros de Atención están abiertos en AMBA?

Si necesitás atención presencial vas a poder acercarte de lunes a viernes a los siguientes Centros del Área Metropolitana de Buenos Aires:

Estación Retiro: Av. Dr. José María Ramos Mejía 1430, CABA. De lunes a viernes de 8 a 18 hs.

Constitución: Av. Brasil 1128 (Estación FFCC Roca) --> De Lunes a Viernes de 8 a 17:30hs

Ezeiza: Nicolás Avellaneda 51. De lunes a viernes de 9 a 14 hs.

La Plata: Calle 41, entre calle 4 y diagonal 74, Local 1 (Terminal de Ómnibus). De Lunes a Viernes de 8 a 18hs

Moreno: España 11 (Estación de trasbordo Línea Sarmiento). De lunes a viernes de 8 a 18 hs.

San Miguel: Av. Dr. Ricardo Balbín 1349. De lunes a viernes de 8 a 13 hs.

Encontrá tu centro más cercano.

También podés contactarnos en nuestras redes sociales.

