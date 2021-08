El Banco Central aplica más controles para prevenir el lavado de activos y la evasión fiscal

El Banco Central (BCRA) resolvió hoy que las operaciones de pago y acreditación en moneda extranjera con títulos valores deberán cursarse con cuentas del mismo titular y, en caso de hacerse desde el exterior, no podrán hacerse a través de países o territorios que sean considerados "paraísos fiscales".

La normativa-que comenzará a regir desde este viernes- busca prevenir el lavado de activos y la evasión fiscal, acorde a prácticas alineadas con las recomendaciones de organismos internacionales como el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI).

De esta forma, según informó la autoridad monetaria, las operaciones de compra venta de títulos valores que se realicen con liquidación en moneda extranjera deberán abonarse siempre mediante transferencia de fondos desde y hacia cuentas a la vista a nombre del cliente en entidades financieras locales.

En el caso que se haga contra dólar cable -más conocido como contado con liquidación (CCL)- sobre cuentas bancarias a nombre del cliente en una entidad del exterior, la cuenta no podrá estar constituida en países o territorios donde no se aplican, o no aplican suficientemente, las recomendaciones del GAFI.

"En ningún caso, se permitirá la liquidación de estas operaciones mediante el pago en billetes en moneda extranjera o mediante su depósito en cuentas custodia o en cuentas de terceros", señaló en un comunicado la institución que preside Miguel Pesce.

"Estas disposiciones adoptadas por el Directorio del BCRA se ajustan a los estándares internacionales de prevención del lavado de activos y elusión y evasión fiscal, otorgando mayor transparencia a las operaciones y mejorando su fiscalización por parte de los reguladores del sistema de pagos, del mercado de capitales, prevención de lavado de activos y tributarios", agregó el BCRA.

La medida busca replicar las características de la regulación del sistema de pagos y cambiario que estuvieron vigentes desde al año 2005 hasta su derogación en el 2016.

