La desocupación afecta a más de 120.000 personas en Ciudad de Buenos Aires y crece el cuentapropismo

La desocupación en la Ciudad de Buenos Aires durante el segundo trimestre de 2024 afectó a 122.500 personas, es decir al 7,3% de la población económicamente activa, lo que implica un incremento frente al 6,8% registrado para el mismo periodo del año pasado, según reveló el Instituto de Estadísticas y Censos de la Ciudad de Buenos Aires (IDECBA).

Del total de porteños que se encuentran desempleados, un 51,7% son hombres y el 48,3% son mujeres. En cuanto a la formación educativa alcanzada por la población desocupada, el 54,9% declara tener nivel medio completo o superior incompleto, mientras que aquellos que tienen estudios universitarios completos alcanzan el 23%, un aumento de 8,2 puntos porcentuales frente a la medición previa.

El informe precisó que “el 71,3% de las personas en condición de desocupación se encuentran en búsqueda activa inferior a seis meses; un año antes este guarismo se colocaba en 60,9%”, mientras que “si se amplía la ventana a los últimos doce meses, el porcentaje de población desocupada asciende a 76,4%”. En tanto que “el desempleo que supera el año calendario denominado desempleo de larga duración abarca al 23,7% de la población desocupada”.

Por otro lado, reveló que “el 85,9% de la población en condición de desocupación tiene experiencia laboral previa (cesantes)”, de los cuales el 27,4% perdió su ocupación durante el año 2023 y otro 49,6% lo hizo en los dos primeros trimestres de 2024. Mientras que el 14,1% de los desocupados no tuvieron contacto con el mercado de trabajo con anterioridad.

El reporte arrojó que “la población activa (valor absoluto) disminuye 1,9% en el último año, producto de una baja de 4,3% en la población activa femenina y de relativa constancia en la masculina”, mientras que “la población ocupada (valor absoluto) decrece 2,4% en la comparación interanual”, exhibiendo también que “la caída ocurre entre las mujeres (4,5%)”.

Al mismo tiempo, puntualizó que “el 71,3% de la población ocupada trabaja en condición asalariada”, lo que representa una disminución de 4,0% en la comparación interanual, señalando que “la reducción en la tasa de asalarización ocurre especialmente dentro de la población femenina”.

Por otro lado, especificó que “al 73,9% de la población asalariada le efectúan descuentos jubilatorios”, mientras que “al 26,1% de la población asalariada no le efectúan descuentos jubilatorios”. De esta manera, indicó que “el 7,8% aporta por sí misma a la seguridad social; el otro 18,3% no lo hace, por cuanto no tiene registro de ningún tipo en la seguridad social”.

Asimismo, el informe detalló que “el 12,5% de la población ocupada porteña registra pluriempleo (más de una ocupación)”, con un promedio de 43,5 horas semanales trabajadas en todas las ocupaciones. Además, precisó que “de la población ocupada pluriempleada, el 77,5% está en condición asalariada dentro de su ocupación principal”.

Otro aspecto que reveló el estudio es que “el 82,0% de la población ocupada se desempeña en unidades económicas de carácter privado”, sin contar el empleo doméstico en dicho porcentaje. En este marco, también indicó que “el 53,9% de la población ocupa puestos de calificación baja (operativa o no calificada)”.

A su vez, reveló que “en el segundo trimestre de 2024, la población que trabaja por su cuenta representa casi un cuarto de la población ocupada porteña (24,7%)”, remarcando que “se trata del registro más alto de la serie histórica”, al exhibir que “en volumen esta categoría ocupacional crece 5,4% con respecto a un año atrás”.

