El Gobierno acordó mantener los precios de la ropa fijos hasta el 1º de diciembre

Tras la alerta que significaron los datos de inflación de agosto, que mostraron que las prendas de vestir y calzado aumentaron 9,9% en el mes y 109% en los últimos doce meses, el Gobierno buscó generar al menos un gesto. El secretario de Comercio, Matías Tombolini, firmó con representantes de la Cámara Industrial Argentina de la Indumentaria (CIAI) un acuerdo para mantener hasta el 1º de diciembre los precios de la ropa existentes al 5 de septiembre de 2022, “garantizando un abastecimiento razonable al mercado”. Así, las etiquetas mantendrían las subas que acumularon hasta esa fecha, pero desacelerarán la escalada hacia adelante.

El acuerdo incluye los precios de más de 60 marcas que estarán disponibles en todo el territorio nacional en shoppings, supermercados y locales propios. Además, dispone que a partir del 1º de diciembre y por el plazo de 180 días los precios se adecuarán en relación a la variación del tipo de cambio oficial; no podrán subir por encima. Se trata de marcas de alta gama, que son solo un segmento de un mercado mucho más amplio, que incluye de locales de marcas surtidas a ferias como La Salada.

Los nuevos precios regirán para la nueva colección de primavera-verano, que ingresó en los locales en las últimas semanas y buscan apaciguar la remarcación que suele acompañar el cambio de temporada. A diferencia de lo que ocurre con Precios Cuidados, los productos no estarán etiquetados porque todos estarán afectados al compromiso.

Según se informó oficialmente, este entendimiento prevé mecanismos por parte de la Secretaría de Comercio para auditar y verificar el cumplimiento del mismo. En caso de incumplimiento, la Secretaría procederá de acuerdo a lo establecido por la Ley de Defensa del Consumidor y el Régimen de Lealtad Comercial.

Del encuentro también participó el ministro de Economía, Sergio Massa, quien agradeció al sector por el esfuerzo e indicó que estas son medidas que responden a estabilizar la situación para poder proyectar la competitividad exportadora de las empresas, el orden en los precios y la estabilidad macroeconómica.

Por su parte, Tombolini resaltó que “este acuerdo nos da previsibilidad para cuidar el bolsillo de las y los argentinos y por eso celebramos el esfuerzo por parte de la industria” y señaló: “Vamos a trabajar juntos para mejorar la oferta y para que el sector pueda exportar más”. En ese marco, indicó también que la Secretaría seguirá trabajando con el sector para “programar el flujo de importaciones” con el objetivo de que “siga siendo un sector que agrega mucho valor”.

En tanto, el presidente de la Cámara Industrial Argentina de la Indumentaria, Claudio Drescher, apuntó: “Nosotros nos hacemos responsables de que este acuerdo se cumpla y lo hacemos con convicción porque, como cualquier empresario argentino, queremos que el país salga adelante”. “Queremos que esto sea mucho más grande y trabajar con los textiles para que se sumen a esta mesa”, añadió.

Forman parte del acuerdo las marcas 47 Street, Addnice, Adidas, Akiabara, Amphora, Awada, Ay not dead, Azzaro, Baby Cottons, Bensimon, Billabong, Bimba, Bolivia, Bowen, Carmela Achaval, Caro Cuore, Cheeky, Clara Ibarguren, Como quieres, Cristóbal Colón, Cuesta Blanca, DC Shoes, Desiderata, Etiqueta Negra, Furzai, Grimoldi, Grisino, Boer, Jazmín Chebar, Juanita Jo, Kosiuko, Herencia, La Martina, Lacoste, Las Pepas, Lázaro, Levis, Little Akiabara, Lola, Maria Cher, Markova, Midway, Mimo, Mishka, Naum, Nike, Old Bridge, Original Penguin, Paula Cahen D` Anvers, Perramus, Portsaid, Prune, Quiksilver, Rapsodia, Roxy, Sastrería González, Stance, System, Tascani, Taverniti, Uma, Vitamina, XL Extra Large, Yagmour y Zara. Además, el convenio también fue suscripto por la Asociación de Supermercados Unidos (ASU).

También participaron de la firma celebrada en el Palacio de Hacienda la subsecretaria de Políticas para el Mercado Interno, Anastasia Daicich; el subsecretario de Política y Gestión Comercial, Germán Cervantes, y el director ejecutivo de ASU, Juan Vasco Martínez.

DT