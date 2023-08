Industrias remarcan hasta 22%, supermercados resisten y la camiseta de Messi salta en Once

Apenas el Gobierno aplicó una devaluación del peso en el mercado oficial y el dólar subió esta mañana de $300 a $365, un 22%, diversas industrias comenzaron a remarcar sus productos. Las grandes empresas de la alimentación, las bebidas y los artículos de higiene comenzaron a mandar listas de precios a los supermercados con alzas de más del 20%. Pero las grandes cadenas les respondieron que el programa Precios Justos sólo permitía aplicar este lunes el incremento pactado del 5% mensual. “Entonces, no te mando la mercadería”, respondió uno de los proveedores. No fue el único. Ante el riesgo de desabastecimiento, los súper se comunicaron con el secretario de Comercio, Matías Tombolini, que les prometió llamar a los industriales. Como todas las semanas, salieron los inspectores a controlar precio, pero aún no tienen detalles de los resultados.

El Gobierno devalúa ante la victoria de Milei: sube el dólar oficial de $300 a $365

También los proveedores de insumos de las fábricas elevaron sus precios 22%. Es el caso de las siderúrgicas del grupo Techint, dado que el acero cotiza en dólares. En la fabricante de aluminio Aluar planean usar dólares propios para bajar los costos en las importaciones. En tanto, las petroleras por ahora mantienen los valores, al igual que las automotrices, que de momento analizan el nuevo panorama. Entre las empresas de electrónica de Tierra del Fuego, como Newsan y Mirgor, estaban sopesando las novedades porque, por un lado, rige un congelamiento de precios, pero, por el otro, la suba del dólar oficial del 22% encarece todas las piezas que ellas importan para ensamblar.

En muchos rubros se paralizaron las ventas hasta definir nuevos precios. En Once, o Balvanera, el día comenzó como uno más, pero a media mañana, cuando llegó la noticia de la disparada del dólar, muchos comercios bajaron sus persianas para remarcar. Otros directamente aplicaron aumentos de entre el 10 y el 30 %, haciendo salvedades como “mientras estoy hablando quizá sigue aumentando, así que no sé cuánto voy a cobrar en unas horas”.

En muchos locales se percibía la incertidumbre de los empleados que optaban por no vender a mayoristas. Solo hacían ventas minoristas a la espera de instrucciones de parte de los propietarios. Unos pocos buscaban atraer clientes diciendo: “Todavía no aumenté, así que aprovechen”. Los manteros, que el viernes aún vendían la nueva camiseta de Messi en el Inter Miami a unos $3.500, la aumentaron a $4.500 o más. Los primeros cálculos de una consultora anticipan que el salto del dólar oficial del 22% podría acarrear 10 puntos porcentuales más de inflación en los próximos tres meses.

