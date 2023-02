Las provincias definen si adhieren al tope de aumento que impulsa Massa para las cuotas de escuelas privadas

En un intento por contener la inercia inflacionaria, el ministro de Economía, Sergio Massa, anunció la semana pasada la ampliación y unificación de los distintos acuerdos de precios bajo el paraguas de Precios Justos, con una pauta de aumento mensual coordinada. Este acuerdo XL incluye, como novedad saliente, las cuotas de escuelas privadas. Según dijo el ministro, “en toda la Argentina” deberán respetar una suba límite de 16,8% en marzo y de 3,35% en abril, mayo y junio, pero el éxito de esta medida dependerá de la adhesión de las provincias, que no todavía definieron su posición y están pendientes de lo que suceda con el salario de los maestros.

Para Martín Zurita, titular de la Asociación de Institutos de Educación Privada (Aiepba), que nuclea a los establecimientos de la provincia de Buenos Aires, “antes de poner tope a las escuelas privadas debemos conocer la paritaria docente”. “De otra manera, empezamos al revés”, dijo a elDiarioAR. Cuando faltan pocas semanas para el inicio de clases, surge la duda de si los límites a las subas de las cuotas funcionarán también como un techo en la discusión salarial del sector, lo que podría traer aparejado una mayor conflictividad.

Desde 1994 la educación está transferida a las provincias, por lo que el Ministerio de Educación puede recomendar o sugerir pautas, pero son cada una de las 24 jurisdicciones las que deben definir sobre el tema arancelario.

Ayer Massa y el ministro de Educación, Jaime Perczyk, firmaron un primer acuerdo a nivel nacional con la Cámara Argentina de Instituciones Privadas (CAIEP), la Junta Coordinadora de Asociaciones de la enseñanza Privada de la República Argentina (COORDIEP) y el Consejo Superior de Educación Católica (CONSUDEC), en la sede de la cartera de Economía. Acto seguido, Massa invitó a las 23 provincias y a la Ciudad de Buenos Aires a “que adhieran al convenio firmado”. “Esperamos el compromiso de todos los gobiernos provinciales, entendiendo que cuando bajamos el gasto de las familias en términos de lo que influye el gasto de inicio de clases de marzo, lo que estamos haciendo es que vivan un poco mejor”, dijo.

Según pudo confirmar este medio de fuentes oficiales, el jueves habrá un encuentro del Consejo Federal de Educación donde se presentará un documento con la propuesta, para que luego cada provincia defina al respecto. El Consejo reúne al ministro de Educación de la Nación y los integrantes de su gabinete con los titulares de las carteras de Educación provinciales, y es la instancia donde se debate y coordina la política educativa nacional. CABA y provincia de Buenos Aires ya habrían adelantado su aval, aunque restan las confirmaciones oficiales y esto signifique dar marcha atrás con algunas decisiones ya tomadas.

En Buenos Aires, por caso, el ministro Alberto Sileoni ya había autorizado una suba del 20% promedio para marzo en los más de 5.000 institutos privados con subsidio estatal de la provincia. La resolución, firmada en noviembre pasado, indica que los jardines de infantes y primarias podrán cobrar desde marzo entre $5.200 y $23.000, de acuerdo al porcentaje de subsidio estatal que reciban, que cubre del 40% al 100% del salario docente. En secundaria, el rango es de $5.700 a $30.000.

En el caso de Córdoba, el ministro de Educación ya se adelantó y comunicó que “no va a adherir” a la propuesta del Gobierno nacional . “Córdoba va a mantener su sistema de cálculo de topes para resguardar la previsibilidad. No es sensato poner en zozobra el funcionamiento de las instituciones privadas”, anunció mediante un comunicado oficial Walter Grahovac.

El ministro cordobés añadió que plegarse a la decisión nacional llevaría “intranquilidad a las familias en la continuidad de la escolaridad de sus hijos en estas escuelas”. La decisión de Córdoba se acordó luego de mantener una reunión con el director general de Institutos Privados de Enseñanza, Hugo Zanet, con representantes de cámaras y organizaciones que nuclean a escuelas privadas de la provincia.

El anuncio del Gobierno nacional “ha sido inconducente, sin sentido, porque además de que no tienen jurisdicción (en la provincia) hay que entender que las cuotas están atadas en un porcentaje muy significativo al salario docente, cuyas paritarias aún no se iniciaron”, sostuvo el funcionario en el comunicado, y agregó que “las cuotas de la educación privada no son el foco de la inflación”.

En Entre Ríos, fuentes del servicio provincial de Enseñanza Privada señalaron que en la provincia rige desde 2003 un régimen de actualización de cuotas basado en el salario docente. Según el medio provincial UNO, la escala de cuotas vigente desde febrero de 2023 en los 850 colegios privados de la provincia es: escuelas con 100% de aporte estatal un máximo de $8.057 (arancel voluntario), escuelas con aporte estatal del 80% el tope es de $21.753, las del 66% de aportes $29.004 de tope, 60% de aportes estatales con $31.421 de máximo y aquellos colegios con 40% de aportes del Estado pueden cobrar hasta $36.254 de cuota.

La iniciativa abarca solo a los colegios con aporte estatal, es decir que los colegios que no reciben dinero del Estado, podrán incrementar la tarifa sin restricciones. Más del 70% de las escuelas privadas del país reciben subsidios del Estado, según un informe del Observatorio Educativo de la Universidad Pedagógica Nacional (UNIPE). Estos fondos son destinados al pago de salarios docentes y en algunas provincias, las transferencias a los colegios privados llegan a representar el 20% del gasto total educativo del distrito.

DT