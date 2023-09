Sergio Massa lanza el Programa Emplea Pymes para potenciar el trabajo formal

El ministro de Economía, Sergio Massa, anunció el lanzamiento del Programa Emplea Pymes que busca fortalecer el empleo registrado y de calidad mediante un alivio fiscal para las empresas que generen puestos de trabajo formal en los próximos dos años. “Este programa significa para las pymes un alivio económico, y busca fortalecer el empleo formal y registrado y de calidad y darle a las pymes ventajas económicas”, expresó el titular del Palacio de Hacienda.

“Empieza ahora un tiempo distinto donde tenemos que mirar adelante, hacer crecer el empleo y las exportaciones, consolidando nuestro mercado interno, pero recuperando el ingreso de nuestros trabajadores. Por este motivo, desde hoy vamos a estar anunciando medidas en ese sentido como es el Programa Emplea Pymes que busca generar un clima de confianza, pero sobre todo de estímulo para el empleo formal”, explicó el ministro.

Según especificó Massa, la iniciativa propone la reducción del 100% de las contribuciones patronales para cada una de las relaciones laborales. Además, el programa prevé la continuidad del pago de un salario social complementario por un plazo de 12 meses para aquellos beneficiarios de planes sociales que sean contratados, de modo tal que solo la diferencia deba ser absorbida por el empleador.

“A su vez, el estado le condona a cada pyme el capital, los intereses y las multas por los trabajadores que regularice y los trabajadores no pierden los aportes como también el estado computará hasta 70 meses el aporte para el acceso de la jubilación” detalló.

Para recibir estos beneficios, las pymes deberán comprometerse también a no reducir la nómina laboral y a no tener ningún trabajador no registrado.

Por su parte, los trabajadores ─incluidas las cooperativas municipales y organizaciones civiles─ contarán con ART, obra social y podrán capacitarse “a partir del programa de formación social financiado por el Estado”.

Según datos de la Subsecretaría de la Pequeña y Mediana Empresa, durante el primer trimestre de 2023, las pymes crearon 140.000 puestos de trabajo adicionales respecto del mismo período de 2022. También tuvieron un fuerte impacto en las exportaciones: el año pasado, 8.540 firmas realizaron envíos al exterior por 12.900 millones de dólares, lo que representó un incremento del 8,3% a comparación del 2021.

ACM con información de agencias.