Los supermercados chinos se quejan y reclaman que se controle a los proveedores de insumos industriales

La presidenta de la Cámara Empresarial de Desarrollo Argentino y Países del Sudeste Asiático (Cedeapsa), Yolanda Durán, advirtió que sus representados, los supermercadistas chinos, “están preocupados y asustados por el congelamiento de precios” porque “los militantes pasaron (el fin de semana) por todos los mercaditos a amedrentar, asustar". "Entraban 12 inspectores en un espacio de 200 metros cuadrados”, declaró en Radio Con Vos.

También contó que este martes se reunió con la subsecretaria de Acciones para la Defensa de las y los Consumidores, Débora Giorgi, que le aclaró que los supermercados chinos no están dentro de los Precios Cuidados. Durán le pidió entrar al plan para poder ofrecer productos en rebaja.

En diálogo con elDiarioAR, la líder de los súper chinos opinó que el congelamiento de precios "puede funcionar por dos o tres meses, pero no frena la inflación, que sería bueno atacar". "Lo que habría que trabajar es en el origen, en los insumos para elaborar los productos. Son pocas las empresas que proveen insumos. Si a las empresas de alimentos no les dan los costos, seguro que va a haber desabastecimiento, pero si especulan, debe intervenir el secretario de Comercio (Interior, Roberto Feletti). El secretario no está entendiendo, debe convocar al que fabrica insumos. Los fabricantes de insumos son los verdaderos formadores de precios. Nunca los convocan, porque son funcionarios que siempre estuvieron en los sillones del Estado, nunca tuvieron un negocio, no puede gobernar gente así", criticó Durán, que igual se mostró satisfecha porque Giorgi la recibió. A la anterior secretaria de Comercio Interior, Paula Español, sólo la había visto en enero de 2020. "Nunca funcionó Súper Cerca", disparó contra el plan de precios bajos que Español había diseñado para supermercados chinos.

"A nosotros no nos mandaron el listado de Precios Cuidados, pero tenemos que tener igual o mejor precio", se refirió a la necesidad de competir con las grandes cadenas de supermercados. "Si los mayoristas tienen buen precio, nosotros lo vamos a ofrecer. Si no nos entregan a precio, nos quejaremos ante Comercio Interior", comentó la presidenta de Cedeapsa, que nuclea a 8.000 de los 13.000 supermercados chinos de toda la Argentina.

