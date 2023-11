YPF y las demás petroleras aumentan hasta casi 10% los precios de la nafta y el gasoil

La petrolera estatal YPF y sus rivales Axion, Shell y Puma acordaron con la secretaria de Energía, la massista Flavia Royón, que a partir de hoy rija un aumento de precios de nafta y gasoil. YPF, que preside el cristinista Pablo González, elevó los valores un 9,7%: el litro de nafta súper subió a $272; el de premium, a $349; el de gasoil común, a $292 y el de mayor calidad, a $398. Shell remarcó un 7,6%. Sucede que las rivales de YPF habían aumentado cuatro veces durante el supuesto congelamiento que regía en septiembre y octubre, mientras que la firma estatal la subió sólo una vez en ese periodo.

Las petroleras venían reclamando un alza para compensar la suba de costos generalizada de la economía, con una inflación mensual del 12% en agosto y septiembre y con un alza del dólar oficial -que rige para las importaciones- del 22% hace tres meses. Además pretendían un aumento porque los valores están relativamente bajos contra el promedio de la última década y con esta suba pretenden moderar la elevada demanda que agravó la escasez de combustible en los últimos días.

Para solucionar este faltante, también se aceleraron las importaciones de nafta y gasoil de YPF y Shell, que tienen paradas por mantenimiento sus refinerías de La Plata y Dock Sud, respectivamente. Es así que en horas recientes comienza a normalizarse el abastecimiento en diversas estaciones de servicio de todo el país, aunque otras siguen en problemas y sólo se reacomodarían hacia el fin de semana.

El aumento acordado para hoy podría haber sido mayor porque tocaba en noviembre un aumento del impuesto a los combustibles líquidos, que se venía postergando hace rato. Pero el ministro de Economía y candidato a presidente por Unión por la Patria (UP), Sergio Massa, anunció con bombos y platillos que el alza del tributo se volvía a retrasar, esta vez hasta febrero próximo. Se trata sólo de un alivio en medio de la remarcación de precios. En su discurso, Massa manifestó que el Gobierno defenderá “un precio de la nafta competitivo” y criticó a quienes desde la oposición piden liberar precios. Es que con Javier Milei y su plan de dolarización el incremento podría ser aún mucho peor.

“Escuché a otros candidatos que plantearon liberar precios. Yo quiero contarles que es la diferencia entre que valga la nafta $350 y $800. Vamos a defender el bolsillo de los argentinos”, manifestó Massa en un mensaje grabado. “En el día de hoy está publicado el decreto que establece el congelamiento del ICL (Impuesto a los Combustibles Líquidos). Un mecanismo por el cual el Estado no aumenta su participación en los impuestos para que la nafta no aumente más. Quiere decir, resignamos recursos del Estado, dejamos de cobrar impuestos a los efectos de que la nafta no aumente más de lo debido”, dijo el ministro candidato.

“Estamos felices de saber que hemos batido récord de producción, estamos felices de saber que hemos aumentado 50% la inversión en Vaca Muerta, sabemos además que es uno de los sectores más importantes para la competitividad económica y para la estrategia de argentina como la reserva, pero eso no puede pasar a costa del bolsillo de los argentinos”, agregó Massa. “Nosotros vamos a defender el bolsillo de los argentinos y vamos a seguir promoviendo el desarrollo exportador. Cada vez que tengamos que resignar el cobro de impuestos del Estado nacional para mejorar la competitividad en precios o para defender el bolsillo de los argentinos lo vamos a hacer, pero cada vez que tengamos que plantear firmeza para que no haya abusos en la economía doméstica también lo vamos a hacer”.

El ministro candidato también se refirió al desabastecimiento, que su gestión no previó y que terminó favoreciendo a la campaña de Milei: “Con esta garantía de abastecimiento que han planteado las petroleras, la situación crítica se ha superado, pero vamos a estar atentos porque no vamos a permitir que sobre la base de incrementar un poquito más su ganancia exportando terminan perjudicando a los consumidores argentinos. Ni especulación por elecciones ni especulación por vencimiento de congelamiento de precio, ni instalación en los medios de comunicación de aumentos del 40%, del 20 o del 10%”. Finalmente, sí hubo alza de casi el 10%. “Tenemos que discutir el frente a frente cuáles son los márgenes que garantiza mantener los niveles de inversión del sector de hidrocarburos, pero cuidar el bolsillo de los argentinos”, sostuvo Massa en su mensaje.

