Alanis Morissette cuenta que fue víctima de una violación múltiple a los 15 años

La cantante Alanis Morissette ha sorprendido a sus fans con una dolorosa confesión. En el documental Jagged' —realizado por HBO—, la artista canadiense ha relatado que a sus 15 años fue víctima de una violación múltiple. Así lo ha dado a conocer The Washington Post.

La intérprete, de 47 años, expresa en el documental algunos de los traumas que ha tenido que atravesar tras el dramático episodio. "Me llevó años de terapia admitir incluso que había sido una víctima", aseguró Morissette, quien sufrió una violación cuando apenas empezaba a tener fama como estrella televisiva.

En ese entonces, la artista acababa de firmar un contrato con la firma discográfica MCA Canada. "Siempre me decía que yo lo había consentido, y luego alguien me recordaba: 'Oye, tenías 15, no podías dar tu consentimiento'", reflexiona la cantante, quien ha cambiado su manera de ver los acontecimientos: "Ahora pienso: ‘Sí, eran todos unos pedófilos, es una violación de una menor’". No ha dado nombres, pero ha lamentado que personas de la industria musical que tuvieron conocimiento no hicieron nada.

La cantante, que ha resultado ganadora de siete premios Grammy a lo largo de toda su carrera, dice haberse sentido cuestionada por haber guardado silencio acerca de lo ocurrido durante mas de 30 años. Sobre ello, señala: "El hecho de que yo no contara información específica sobre mi experiencia como adolescente fue casi únicamente por querer proteger: proteger a mis padres, proteger a mis hermanos, proteger a las futuras parejas".

Es la primera vez que la intérprete se refiere a este asunto de manera pública. La artista ha decidido no formar parte del estreno del documental que fue dirigido por Alison Klayman. Algunas versiones indican que el motivo de tal ausencia estaría vinculado con una disconformidad con la producción.