Anaïs Reno, una nueva voz frente a la tradición del jazz

En el jazz, interpretar una canción conocida implica algo más que cantarla bien. Hay una historia detrás de cada melodía, versiones que establecieron una referencia y una relación entre la letra, el ritmo y la armonía que cada intérprete debe volver propia. En ese diálogo con la tradición se inscribe Anaïs Reno, cantante y compositora radicada en Nueva York que llegará por primera vez a Buenos Aires con un repertorio vinculado al Great American Songbook, ese vasto cancionero que atraviesa buena parte de la historia del jazz vocal estadounidense.

Reno se presentará el jueves 15 de octubre, a las 20 y a las 22.30, en Bebop Club, junto a un sexteto integrado por Mariano Loiacono, Sebastián Loiacono, Ramiro Penovi, Pablo Raposo, Mauricio Dawid y Santiago Lacabe. El lunes 19, a las 20, regresará al escenario del club como invitada de la Bebop Big Band, dirigida por Mariano Loiacono. Serán dos encuentros con formatos diferentes, que permitirán escuchar su trabajo tanto en el marco de una formación de sexteto como junto a una big band.

La trayectoria de Reno comenzó a desarrollarse durante su infancia, en contacto con las artes escénicas. Su formación vocal incluyó estudios con Sarah Tolar, en el marco del programa de becas Recanati-Kaplan del 92nd Street Y, y posteriormente estudios de canto de jazz y técnica operística en SUNY Purchase. Entre las distinciones que recibió figuran el Jazz Award de la American Traditions Vocal Competition, el Mabel Mercer Competition y el Julie Wilson Award.

Desde muy joven se presentó en escenarios relevantes de la escena estadounidense, entre ellos Birdland, Carnegie Hall, Dizzy’s Club y Madison Square Garden, además de participar en festivales como Caramoor y el Edinburgh Jazz Festival. En 2022, una semana de actuaciones en Birdland, donde reemplazó a la cantante Tierney Sutton, marcó otro episodio significativo de su recorrido.

Sin embargo, para aproximarse a su identidad musical, una referencia más elocuente que la lista de escenarios es su primer álbum. Publicado en 2021, Lovesome Thing: Anaïs Reno Sings Ellington & Strayhorn with the Emmet Cohen Trio está dedicado a la obra de Duke Ellington y Billy Strayhorn. La elección reúne dos figuras centrales de la historia del jazz: Ellington, compositor y director de orquesta cuya escritura transformó las posibilidades de la música para big band, y Strayhorn, colaborador fundamental de su universo creativo, autor de canciones y piezas que ampliaron ese lenguaje.

Abordar ese repertorio supone enfrentarse a una tradición de interpretaciones memorables. Pero también permite explorar la singularidad de canciones cuya riqueza no se agota en una versión definitiva. El jazz vocal encuentra buena parte de su vitalidad precisamente en esa tensión: conservar la identidad de una composición y, al mismo tiempo, modificar su perspectiva a través del fraseo, el ritmo y la relación con los músicos que la acompañan.

El álbum debut de Reno recibió reconocimiento internacional y alcanzó el sexto puesto en las listas de jazz de JazzWeek, con cuatro semanas consecutivas entre los diez primeros lugares, según su biografía oficial. El dato contribuyó a dar visibilidad a una cantante que eligió comenzar su discografía con un repertorio de enorme peso histórico, antes que con una colección de canciones concebida exclusivamente para presentar una voz nueva.

En febrero de 2024 publicó At PizzaExpress: Live in London, registro de una actuación en el club londinense PizzaExpress. El disco reúne standards y composiciones de distintas procedencias, entre ellas “Just Squeeze Me”, de Ellington, “Pannonica”, de Thelonious Monk, y “The Girl from Ipanema”, de Antônio Carlos Jobim. Esa diversidad permite observar la amplitud del territorio musical en el que se mueve: un repertorio que no se limita a una época ni a una sola tradición, sino que se construye a partir de distintas maneras de entender la canción dentro del jazz.

Su segundo álbum de estudio, Lady of the Lavender Mist, apareció en mayo de 2025 por el sello Club44 Records, con la participación de Peter Bernstein en guitarra, David Wong en contrabajo y Joe Farnsworth en batería. La presencia de estos músicos, con trayectorias propias dentro del jazz contemporáneo, sitúa el proyecto en una escena donde el conocimiento del lenguaje tradicional convive con una práctica musical activa y en permanente transformación.

La visita a Buenos Aires permitirá escuchar a Reno en diálogo con músicos argentinos y, unos días más tarde, en el contexto de una formación orquestal. En lugar de presentar la tradición como un repertorio cerrado, sus grabaciones proponen volver sobre ella desde el presente. La cuestión, como ocurre con los intérpretes que encuentran en el pasado una materia viva, no es solamente qué canciones elegir, sino qué nuevas posibilidades aparecen cuando alguien vuelve a cantarlas.

Anaïs Reno Sextet se presentará el jueves 15 de octubre, a las 20 y a las 22.30, en Bebop Club (Uriarte 1658, Palermo). El lunes 19, a las 20, la cantante será invitada de la Bebop Big Band, dirigida por Mariano Loiacono. Entradas desde $35.000 para la primera fecha. Entradas: www.bebopclub.com.ar