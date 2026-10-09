Benefician a Aeropuertos Argentina 2000 con una suba y dolarización de la tasa de cabotaje

El Gobierno aprobó una suba y la dolarización de la tasa aeroportuaria de cabotaje que percibe Aeropuertos Argentina 2000, con un máximo de US$9 por pasajero embarcado en las terminales alcanzadas por el nuevo esquema.

La medida quedó formalizada mediante la Resolución 69/2026 del Organismo Regulador del Sistema Nacional de Aeropuertos (ORSNA), publicada este viernes en el Boletín Oficial. Los nuevos valores serán exigibles a los 60 días corridos de su publicación. Aeropuertos Argentina concentra alrededor del 90% del tráfico aéreo del país y opera terminales como Ezeiza, Aeroparque y Córdoba, por las que pasan cerca de 43 millones de pasajeros al año. Por su escala, es uno de los contratos de infraestructura más importantes que administra el Estado.

La Tasa de Uso de Aeroestación (TUA) doméstica dejará de estar expresada en pesos y pasará a dólares. El esquema anterior contemplaba $5.685 para aeropuertos de categoría I, $3.963 para los de categoría II y $3.472 para los de categorías III y IV.

La propia Corporación América Airports, controlante de la concesionaria, presentó el cambio como un aumento a US$9 en una comunicación remitida el 28 de septiembre a la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos (SEC).

El cargo es pagado por los pasajeros dentro del pasaje y recaudado por las aerolíneas, que luego lo transfieren a AA2000. El ORSNA fundamentó la dolarización en la necesidad de preservar el valor de la contraprestación, evitar ajustes nominales reiterados y sostener los ingresos de la concesión.

La resolución y su anexo no detallan una regla específica de conversión a pesos para la nueva TUA doméstica. Por ese motivo, la comparación entre los importes anteriores y el tope en dólares no permite establecer por sí sola un porcentaje único de aumento ni determinar cuánto variará el precio final de los pasajes.

La dolarización alcanza a la tasa de uso de aeroestación de cabotaje. Las tarifas de aterrizaje y estacionamiento de la aviación comercial doméstica continúan expresadas en pesos en el nuevo cuadro.

La decisión se inscribe en la renegociación de la concesión, que estableció inversiones directas adicionales por US$600 millones, IVA incluido, y el cierre de controversias entre la empresa y el Estado.

El acuerdo prolonga la concesión hasta el 13 de febrero de 2049 y contempla otros siete años para amortizar las inversiones adicionales, sujetos al cumplimiento de las condiciones previstas.

AA2000 deberá demostrar antes del 30 de junio de 2027, mediante un informe de una firma de auditoría de alcance mundial, que dispone de los US$600 millones requeridos. Además, deberá completar el 75% de las obras correspondientes a esa inversión antes del 31 de diciembre de 2031.

El entendimiento también obliga a la concesionaria a poner fin a la demanda judicial iniciada en 2023 por la distorsión de la ecuación económico-financiera del contrato y a desistir del derecho invocado.

En el marco de esa renegociación, el presidente Javier Milei se excusó de intervenir en asuntos vinculados con AA2000 y su grupo empresario debido a su anterior relación profesional con Corporación América. La decisión se adoptó por razones de decoro y delicadeza.

El acuerdo mantiene, además, la afectación mensual del 15% de los ingresos totales de la concesión a patrimonios específicos. La mejora en la protección del valor de la tasa convive así con obligaciones de inversión y compromisos contractuales asumidos por la empresa.