Navanethem “Navi” Pillay, exjueza de la Corte Penal Internacional, ganó el premio Nobel de la Paz 2026

Navanethem “Navi” Pillay, distinguida jurista sudafricana con una dilatada carrera, fue galardonada con el Premio Nobel de la Paz 2026 “por sus esfuerzos para promover la paz y el derecho internacional”, según anunció el presidente del Comité Nobel Noruego, Jørgen Watne Frydnes, este viernes.

Pillay fue jueza de la Corte Penal Internacional y presidenta del Tribunal Penal Internacional para Ruanda. También fue Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH) y presidió la Comisión Internacional Independiente de Investigación de las Naciones Unidas sobre el Territorio Palestino Ocupado de 2021 a 2025, que concluyó el año pasado que Israel había cometido genocidido en la Franja de Gaza.

Sucede así a la política opositora venezolana María Corina Machado, una elección que vino rodeada de polémica. En un gesto controvertido, Machado le entregó a Donald Trump su medalla del Nobel de la Paz poco después de que Estados Unidos secuestrara y encarcelara al entonces presidente de Venezuela, Nicolás Maduro. La decisión recibió amplias críticas de la clase política noruega y llevó al Instituto Nobel a aclarar que el premio es inseparable del ganador e intransferible y que un laureado no puede compartirlo con otros ni transferirlo una vez que fue anunciado. Trump, que ahora libra una guerra contra Irán, lleva tiempo anhelando el premio y afirmó repetidamente que lo merece.

Este año, el Comité Nobel noruego había recibido 287 candidaturas para el premio de este año. Únicamente publica el número total de aspirantes y no confirma nombres hasta pasado medio siglo, que sólo se pueden conocer antes si los revelan quienes los nominaron. Los analistas habían señalado como posibles candidatos la Estación Espacial Internacional, los equipos de emergencia en Sudán, los defensores de los derechos de la infancia en Ucrania y dos de los principales tribunales internacionales.

Según el testamento de Alfred Nobel, el magnate sueco creador de los premios, pueden designar candidatos al premio de la Paz catedráticos de universidad en Derecho, Historia y Ciencias Políticas, parlamentarios, antiguos laureados y miembros de tribunales internacionales, entre otros.

El de la Paz es el único de los seis premios Nobel que se otorga y se entrega fuera de Suecia, en Oslo, por deseo expreso del creador de los premios. Su testamento estipuló que se concedería a la persona “que más o mejor haya trabajado por la fraternidad entre las naciones, por la abolición o reducción de los ejércitos permanentes y por la celebración y promoción de congresos de paz”. Lo decide el Comité Noruego del Nobel, un organismo independiente de cinco miembros designado por el Parlamento noruego.

En 125 años de historia, antes de esta nueva edición, el Nobel de la Paz premió a 28 organizaciones y 112 personas. De ellas, solo 20 eran mujeres.

El anuncio completo del Nobel de la Paz 2026

El Premio Nobel de la Paz de 2026 se otorga a una persona que, con un coraje e integridad excepcionales, ha liderado el camino hacia un orden jurídico global más completo. El galardonado de este año ha sido fundamental para garantizar que se procesen crímenes de guerra, crímenes de lesa humanidad y genocidio.

El Comité Nobel Noruego ha decidido otorgar el Premio Nobel de la Paz de 2026 a Navanethem “Navi” Pillay por sus esfuerzos en la promoción de la paz y el derecho internacional.

El compromiso de Navi Pillay con los principios legales universales y su firme brújula moral son constantes en una larga carrera. Nacido en una familia de origen indio tamil bajo el apartheid en Durban, Sudáfrica, Pillay se convirtió en abogado y pionero legal, enfrentándose a una profunda discriminación estructural, segregación y exclusión. Un hilo conductor va desde su trabajo inicial defendiendo a Nelson Mandela y a otros que se opusieron al apartheid hasta su labor como jueza en algunos de los principales casos de los tribunales internacionales de nuestro tiempo.

El galardonado de este año ha ampliado significativamente el alcance e impacto del derecho internacional. Ha sido jueza en el Tribunal Superior de Sudáfrica, el Tribunal Penal Internacional para Ruanda y la Corte Penal Internacional. Fue Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos y, hasta hace poco, presidió la Comisión Internacional Independiente de Investigación de la ONU sobre el Territorio Palestino Ocupado. Hoy en día, Navi Pillay es juez en la Corte Internacional de Justicia en el caso en el que Myanmar está acusado de genocidio.

En casos históricos de tribunales internacionales, ha demostrado que las medidas legales pueden ayudar a prevenir actos de guerra y violencia. Navi Pillay también ha contribuido a fortalecer las instituciones del derecho internacional. Su independencia, experiencia y firmeza la han convertido en una de las juristas internacionales más respetadas de nuestro tiempo.

El primer Premio Nobel de la Paz se otorgó hace 125 años. Ya entonces, el Comité Nobel noruego subrayó la importancia de resolver los conflictos mediante el derecho internacional, un tema que ha permanecido prominente a lo largo de la historia del premio de la paz. El alcance del derecho internacional se amplió tras la Segunda Guerra Mundial, en particular con la creación de las instituciones de la ONU. La idea clave fue que la paz duradera debe basarse en principios legales, no en la voluntad de los fuertes o en un frágil equilibrio de poder. Se introdujeron mecanismos legales adicionales en las décadas posteriores a la guerra, y el impulso aumentó tras el fin de la Guerra Fría.

Sin embargo, el orden internacional basado en reglas nunca ha sido perfecto. Las mayores potencias a menudo han eludido la responsabilidad. En la práctica, los casos presentados bajo el derecho internacional han producido resultados diferentes según quién es el autor y quién es la víctima.

No obstante, hemos visto que cada vez más conflictos se abordan mediante la diplomacia, tratados y mecanismos legales, en lugar de amenazas, violencia y guerra. Tanto líderes como poblaciones han llegado a la misma conclusión: el derecho internacional es la base para un mundo más pacífico.

En un momento de desafíos existenciales —incluyendo más guerras y conflictos de los que el mundo ha visto en mucho tiempo— el derecho internacional ya no es solo un complemento a la paz y la seguridad. Es una necesidad absoluta.

Y, sin embargo, el sistema de derecho internacional está bajo una enorme presión y sus instituciones están bajo ataque. Vemos un cambio hacia la política de poder a costa de los marcos legales y el respeto global por la ley y la justicia. Siempre que el poder supera la derecha, socava la estabilidad, la confianza y la convivencia pacífica.

Al otorgar el Premio Nobel de la Paz de este año, el Comité Nobel noruego quiere recordar al mundo que el Estado de derecho —nacional e internacional— sustenta el sistema que hemos establecido para garantizar la paz y resolver los conflictos de forma no violenta. La paz requiere justicia.

La historia ha demostrado que un mundo que funciona sin el estado de derecho es injusto, imprudente e inhumano. Los jueces —aquellos que protegen la delgada línea roja entre el orden y el caos— merecen por ello plenamente nuestro elogio. Pero hoy, mientras estos mismos jueces son sancionados y sus instituciones son atacadas, necesitamos personas con valor, visión y determinación, cualidades que Navi Pillay demuestra en su trabajo en el tribunal.

Navi Pillay ha hecho que los líderes estatales y nacionales rindan cuentas y ha llevado esperanza a las víctimas de violencia y conflicto. En todos los cargos que ha ocupado, ha subrayado la responsabilidad de individuos y estados de cumplir con el estado de derecho. También ha ayudado a definir las normas y principios legales relevantes. Cuando el Tribunal Penal Internacional para Ruanda estableció que la violación y la violencia sexual podían constituir un crimen de lesa humanidad —así como genocidio— su influencia fue un factor significativo. En el mismo caso, la señora Pillay fue fundamental en un avance legal separado: por primera vez, un acusado enfrentó cargos de incitación a cometer genocidio únicamente por difundir propaganda.

El Premio Nobel de la Paz de 2026 surge directamente del testamento de Alfred Nobel. Navi Pillay fortalece la fraternidad entre naciones y —al promover sistemáticamente el uso de tribunales para la paz y la justicia— aporta sustancia, dirección y motivación para las conferencias de paz en su forma moderna.

Navi Pillay es uno de los grandes defensores de los principios jurídicos internacionales de nuestro tiempo. Su distinguida carrera nos recuerda la necesidad de apoyar, fortalecer y ampliar el estado de derecho global. El compromiso de Navi Pillay con la justicia y la dignidad humana es una fuente de esperanza e inspiración para todos los que buscan lograr un mundo más pacífico.