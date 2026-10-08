Donald Trump está convencido de que debería ganar el Premio Nobel de la Paz 2026

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó que debería ser el ganador del Premio Nobel de la Paz de 2026 porque, dijo, ha resuelto ocho conflictos y la destrucción total del mundo, aunque reconoció dudar de la decisión final del comité del Nobel, con sede en Oslo.

“Resolví ocho conflictos y evité, quizá, la destrucción total del mundo, porque Irán nunca tendrá un arma nuclear. Y eso es algo positivo, algo muy positivo”, declaró Trump en un video difundido por el medio Al Jazeera en las últimas horas.

El presidente estadounidense, que estuvo envuelto en ocho conflictos desde que asumió el cargo en enero de 2025, afirmó que sería un “gran descrédito” para el comité del Premio Nobel de la Paz no concederle el galardón este año y aseguró que “tienen fama de no dárselo a gente” como él.

Trump, que todavía no ha llegado a la paz con Irán ni la ha logrado en Ucrania, figura entre los 287 candidatos nominados al premio, que se entregará este viernes 9 de octubre.

Trump reconoció “dudar” de la decisión final del comité

No obstante, en sus declaraciones, Trump reconoció “dudar” de la decisión final del comité, cuya deliberación para este galardón está marcada por la presión política ejercida por el mandatario no solo en esta ocasión, sino en repetidos momentos en los que reclamó que ese premio debería ser suyo.

Además, a comienzos de año, el presidente estadounidense recibió la medalla de oro de la mano de la opositora venezolana María Corina Machado, que ganó el Nobel en la anterior edición, tras lo que el Instituto Nobel tuvo que aclarar que el galardón seguía perteneciendo a Machado.

“Lo reciba o no, hizo mucho más” que otros presidentes, remarcó Trump.

Las declaraciones completas de Trump

“La última vez, se lo dieron a una joven que es una persona formidable y ella dijo que no lo merecía, que era yo quien lo merecía y me lo dio. Y yo dije: '¡Vaya, qué honor!'. Resolví ocho guerras, otra está por venir, traje de vuelta a todos los rehenes, hice cosas que nadie más hizo nunca. No me estoy jactando, solo les estoy diciendo los hechos. Ningún presidente resolvió probablemente guerras nunca, yo resolví ocho, y grandes, muy grandes, salvé millones y millones de vidas. Resolví ocho guerras y tal vez evité la aniquilación total del mundo porque Irán nunca tendrá el arma nuclear y eso es algo positivo, sí muy positivo, y otros presidentes deberían haberlo hecho antes que yo o alguien debería haberlo hecho. Así que no sé cuál va a ser su decisión, tienen la reputación de no dárselo quizás a personas como yo, pero lo obtenga o no, hice mucho más y pienso que sería un gran descrédito para ellos y no digo esto para ganar puntos, lo digo porque cuando resolviste ocho guerras y nadie hizo nunca... Apuesto a que si miran el Premio Nobel, miren Obama lo tuvo y no hizo nada, todavía no sabe por qué lo tuvo, lo tuvo cuando fue elegido, al principio, y no tenía ni idea de por qué lo tuvo. Bueno, en mi caso, no sabía que lo estaban haciendo pero tienen razón, es más o menos el momento”.

EFE