La cantante Ángela Leiva tras su denuncia por violencia de género: “Si me llega a pasar algo, ya saben a quién buscar”

La cantante de cumbia Ángela Leiva denunció el viernes públicamente a su expareja y mánager, Mariano Zelaya, por violencia de género, persecución y hostigamiento. Con un sentido posteo en su cuenta de Instagram, la artista reveló que el productor intenta limitar la distribución de su música.

En diálogo con Vero Lozano para el programa Corta por Lozano, Leiva detalló este lunes el calvario que vivió a lo largo de los años junto a su manager y aseguró que tiene miedo de lo que pueda llegar a ocurrir tras denunciarlo públicamente.

“Estoy segura de que él está obsesionado conmigo, lamentablemente, y el mensaje que yo vengo a dejar acá hoy… Me hubiese encantado venir a contarte que saqué mi álbum 15 años, por mis 15 años de carrera, donde yo regrabé estas canciones, pero lamentablemente hoy me tengo que sentar acá en tu diván y decir que si a mí me llega a pasar algo, ya saben a quién buscar, solamente eso voy a decir”, relató.

Lozano se detuvo en las fuertes declaraciones de la cantante y se horrorizó: “Primero, es horrible que te esté pasando esto, es injusto, innecesario. Estás levantando una bandera de alerta impresionante, porque si vos lo crees capaz de más cosas, es tremendo”.

“Sí, es que él hizo más cosas, durante todos estos años hizo muchas cosas”, aseguró Leiva.

¿Quién es Mariano Zelaya?

El empresario, cercano a San Lorenzo de Almagro, fue denunciado por la artista, ex representada suya, por violencia de género, persecución y hostigamiento.

La cantante compartió en sus redes sociales la denuncia hacia su ex mánager y afirmó: “Desde hace más de 7 años que Mariano Zelaya ejerce sobre mi violencia de género. Violencia psicológica, violencia laboral, violencia económica, persecución, hostigamiento, todo avalado por denuncias hechas x mí y mis abogados en reiteradas ocasiones, logrando obtener a mi favor varias veces perimetrales”.

Además de mánager y productor de artistas musicales como “La T y la M”, Zelaya es dueño de un grupo inversor muy cercano al presidente de San Lorenzo, Marcelo Moretti. Este año, el empresario acercó jugadores para que se sumen a la Reserva.

Uno de los futbolistas que acercó fue el arquero paraguayo Orlando Gill, proveniente del San Lorenzo de aquel país. La particularidad es que el guardameta llegó con 24 años al club y debutó el pasado fin de semana en la última fecha de la Liga Profesional ante Tigre.

Sin embargo, el acercamiento más resonante fue el del defensor central Maximiliano Zelaya, hijo del empresario, proveniente también de San Lorenzo de Paraguay. Con 27 años, el futbolista llegó al “Ciclón” para reforzar a la Reserva luego de formarse en Huracán y tener pasos por Almirante Brown, 2 de Mayo de Paraguay y el Rubio Ñú guaraní.

Con información de la agencia NA