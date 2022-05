Casero, tras el escándalo en TV con Majul: “Sigan quemándole la cabeza a la gente, voy a mostrar quiénes son”

En la noche del viernes, en los estudios de LN+ se vivió un tenso momento cuando Alfredo Casero y Luis Majul se sacaron chispas durante el debate que se generó sobre el discurso de Cristina Kirchner en Chaco. El humorista se molestó sobremanera con el periodista porque lo interrumpió en varias oportunidades. Y “explotó” cuando escuchó una burla del periodista. Ahí Casero golpeó con fuerza la mesa, empezó a los gritos y se fue del programa.

“No me tomes por pelotudos porque después te cagás en las patas. Todos ustedes son una manga de.... todo lo que están haciendo en este país, todo lo que vienen haciendo, lo están haciendo absolutamente sabiéndolo. Los periodistas, los políticos, lo saben, saben lo que están haciendo y se están llevando todo”, fueron algunas de las frases que lanzó el actor.

Y continuó: “Basta ya de todo esto. Me cansé que se caguen en lo que les digo. Piensan que somos boludos. Y te ponen a la connchanegra de lady Godiva. Y te sacan de la cancha que el hijo de Morales,le dieron 26 palos para plantar Faso. Y vos coméntame al moderado”.

Esta mañana, mediante su cuenta de Twitter siguió en la temática: “Cuidado con los payasos, no les falten el respeto. Sigan quemándole la cabeza a la gente. Voy a mostrar quiénes son. Pirotecnia. Contra un fierro. Claro que me cansé. Claro que me cagaron los que voté, Cuando me decís que hable, yo hablo. Eso produce lo que haces... Violencia”.

