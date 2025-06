Un documental repasa la obra de Quino a través de testimonios de personas que lo inspiraron

La historia de Quino no solo se cuenta a través de su vida, también a través de su arte. El dibujante, que creó a la mítica Mafalda, siempre plasmó en sus viñetas su visión del mundo. Lo hizo con una mirada crítica, honesta, mordaz y humorística. Los personajes de su obra fueron los pilares sobre los que se sustentaban sus reflexiones, sus preocupaciones y, en general, el mundo que lo rodeaba en unos turbulentos finales de la década de los 60. Sumergirse en sus tiras y conocer a sus protagonistas da la oportunidad de reconstruir la historia de Quino a partir de ellos.

Adentrándose en los recuerdos y las memorias de Joaquín Salvador Lavado, la persona tras el apodo de Quino, el documental Quinografía llega este jueves a los cines de España y el 7 de agosto a los de Argentina para revisitar el mundo del artista. Se trata de una película dirigida por Mariano Donoso y Federico Cardone que, además de relatar los sueños del autor de Mafalda, cuenta con testimonios de quienes lo acompañaron a lo largo de los mismos. Uno de ellos, el de su sobrino Guillermo Lavado, que inspiró la creación de Guille, el hermano de Mafalda.

Este personaje nace en 1968, cuando Guillermo Lavado tenía cinco años. El diario en el que Quino publicaba la tira cerró —el diario El Mundo, en 1966—, y, según contó en entrevistas, esto hizo que pudiera evitarse el internamiento de la madre de Mafalda y los pormenores del parto. Cuando la tira se retomó, Guille ya formaba parte de la familia. Su inspiración recae en Guillermo Lavado, quien, a diferencia de su tío, que desde muy pequeño vio definida su devoción por el dibujo, nunca tuvo las cosas claras y se terminó dedicando a la música por casualidad.

El principal guiño que hay en el personaje de Guille al sobrino de Quino es que, al igual que le sucedió a Guillermo Lavado, fue el hermano menor. Sin embargo, dado que tanto Guillermo como Quino eran “muy introvertidos”, nunca mantuvieron muchas conversaciones al respecto. “De esas cosas no hablábamos mucho, pero siempre estaba latente ahí. Siempre estaba el comentario externo de la gente que decía: '¡Vos sos ese Guille!'. Pero, en general, un poco por pudor mutuo, nunca hablamos demasiado de eso”, cuenta con añoranza Guillermo Lavado a elDiario.es.

El sobrino de Quino reconoce que, en las distintas etapas de la vida de cada uno, él y su tío se encontraron en momentos esenciales: “Ellos fueron muy importantes para mí, tanto Quino como su esposa Alicia. Ella era una mujer brillante, de un carácter muy, muy fuerte, muy temperamental, pero de una sabiduría y de una claridad indudable. Fue para la vida de Quino una persona muy importante no solamente en lo afectivo, sino también en lo profesional”.

Lavado explica que hasta tres personajes de la obra de Quino están inspirados en personas de la vida real, además del propio Guille. Entre los dos restantes, se encuentra Arsenio Delgado, inspiración para Manolito y su padre. Arsenio era el padre del periodista Julián Delgado, quien propuso la publicación de Mafalda en la revista en la que trabajaba, Primera Plana, y que fue desaparecido durante la dictadura, en 1976.

Asimismo, el escritor Jorge Timossi fue la inspiración de Felipe, aunque solamente desde el punto de vista físico. “Timossi era la antítesis del carácter de Felipe, ya que en realidad Felipe es rotundamente Quino”, comenta Guillermo Lavado, “un personaje torturado por la idea de ir al colegio, por una timidez espantosamente severa que le producía mucho conflicto a nivel social”. “A partir de los años se fue haciendo más extrovertido, pero siempre permaneció esa visión tan íntima y tímida. Incluso el personaje de Guille creo que tiene mucho que ver también con él”, añade.

El sobrino del artista señala que “la característica tan digna de resaltar en Quino, y la que lo hace tan clásico y tan simpático, sin distinción de ideologías políticas, es que la crítica que hace la hace desde un espacio externo”. Para Guillermo Lavado, todos los personajes, también los secundarios, tienen mucho de Quino, habiendo más de él que de quienes los inspiraron: “Él también tiene mucho de Manolito, tiene mucho de Susanita... Hay muchas facetas críticas que presenta en sus personajes en relación a la naturaleza humana”.

El director de Quinografía, Mariano Donoso, destaca que en Mafalda existe un mundo interior cuya belleza reside en la “política de la diferencia que no rompe”. “Es una política donde todos son distintos y extremos, pero que viven felices en el mismo barrio y son amigos”, dice el cineasta. Por un lado está Susanita, con esa “idiosincrasia de ama de casa que quiere casarse con un médico”; por el otro, Mafalda, en su “aspiración de ser presidenta o de representar en la ONU a una nación”. “Y ambas se van a defender entre sí en esa libertad y en esa diferencia”, señala.

Una entrevista sacada del baúl una década después

La vigencia del arte de Quino radica en que su universo es tan ingenioso e inteligente que nunca envejeció. Esto no únicamente se percibe en las viñetas, sino que se patenta también en los propios pensamientos del autor. La magia de la película sobre su obra que llega ahora a los cines es que, en ella, se hace un viaje a través de la última entrevista concedida por el creador de Mafalda. Este documento audiovisual, que desde 2014 había permanecido oculto, sale a la luz en la que supone una asombrosa demostración de que la sociedad no cambió tanto.

Las preocupaciones de Quino en 2014 eran la posición de Rusia en el conflicto con Ucrania, la invasión de niños latinoamericanos que se veían obligados a emigrar, las elecciones en Estados Unidos, la derechización de países como Holanda o Hungría, países europeos que uno creía “más pegados a la democracia” y en los que, de pronto, gana la derecha de un “modo espantoso”. Repasar la actualidad en 2025 parece regresar a aquella entrevista que Quino ofreció hace ya más de una década.

Mariano Donoso considera que Quino es un artista al que “la palabra 'actual' se le queda chica”. “Una interpretación puede ser que quienes no cambiamos tanto somos nosotros”, alega el director. “Pensamos que con la igualdad de género, con el feminismo, ya habíamos avanzado. Pero después llegan otras redadas de derecha donde parece que no y volvemos a lo mismo”, agrega. “Es ahí donde nos cuestionamos que quizá fueron 50 años en los que no habíamos cambiado tanto, sino que quizá teníamos la ilusión o el sueño de haber cambiado”.

Si imagino a Mafalda como un personaje que continúa en el tiempo y creció, me daría mucha tristeza. El mundo la habría atravesado Mariano Donoso — Cineasta

Tratar de averiguar qué pensaría Mafalda del mundo actual si viviera en estos tiempos es algo difícil para Mariano Donoso: “Me resulta muy cruel ver a una Mafalda de 60 años”. El cineasta declara que “dejaría de tener su belleza y su sonrisa ya no sería la misma”. “El mundo la habría atravesado. Estamos igual que antes, está la bomba atómica, que puede terminar con nosotros en cualquier momento y que realmente está en las manos menos adecuadas. El personaje de Mafalda es vital porque no es pesimista”, afirma Donoso.

Su sobrino, Guillermo Lavado, indica que “las páginas de humor que Quino dibujó son de una actualidad espantosa, porque los conflictos de Medio Oriente no se movieron demasiado, ya sea Siria, Israel, Palestina, Irán...”. Y hace alusión a todo ese humor mudo que caracterizó la obra del artista como resistencia política y social: “Cuando se le acabó esa frescura decidió terminar Mafalda, contrariamente a lo que muchos de sus colegas habrían hecho, que es seguir explotando su éxito. Él pensó que, antes de repetirse, era mejor abandonar el personaje y dedicarse a lo que antes y después se dedicó, que era un humor más libre”.

Si Quino siguiera escribiendo y dibujando, Lavado reflexiona que seguiría haciéndolo “sobre lo mismo”, a través de una “crítica a todos los conflictos que estamos viviendo”: “Los intereses políticos y económicos son los que mueven esos conflictos, y él lo tenía muy claro siempre”. Porque, mientras el mundo continúa, su legado permanece igual de intacto, como resalta Mariano Donoso: “Ponés su obra en una sala, congregás a 200 niños y niñas, y no tenés que hacer nada más, no tenés que guiarlos históricamente, no tenés que dar una charla introductoria sobre el año 1975. Esta tira sale en Argentina y no tenés que explicar nada. Es algo extraño, pero se lee exactamente igual”.