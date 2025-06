Trump afirma que “ya es muy tarde” para negociar con Irán y no se cierra a un ataque: “Puede que lo haga y puede que no”

Donald Trump considera que “ya es muy tarde” para negociar con Irán. Y, después de cinco días de bombardeos israelíes respondidos por Teherán, no se cierra la posibilidad de involucrar a EEUU en la ofensiva israelí. “Puede que lo haga y puede que no”, dijo este miércoles por la mañana en la Casa Blanca: “Quiero decir, nadie sabe lo que voy a hacer. Lo que sí puedo decirles es que Irán tiene muchos problemas y quiere negociar. Y yo les dije: ¿Por qué no negociaron conmigo antes de toda esta muerte y destrucción? ¿Por qué no negociaron conmigo hace dos semanas? Les habría ido bien. Habrían conservado su país”.

¿Cree que es demasiado tarde?, le preguntaron al presidente estadounidense: “En realidad, nunca es demasiado tarde, el único que es demasiado tarde es [Jerome] Powell [el presidente de la Reserva Federal, a quien apremia Trump cada día para bajar los tipos de interés]”. ¿Qué le dijeron los iraníes? “Contactaron y les dije que es muy tarde, que es muy tarde para hablar. Hay una gran diferencia entre ahora y hace una semana”.

“Nunca habría sucedido si yo hubiera sido presidente”, insiste Trump, que, como es habitual trae también a colación la guerra de Ucrania: “Putin nunca lo habría hecho. Ayer hablé con él; se ofreció a ayudar, a mediar. Y le dije: 'Haceme un favor, mediate a vos mismo. Vladímir, mediemos primero en Rusia. Ya te vas a preocupar de esto más tarde”.

Trump insistió en el mensaje de este martes a Irán: “Son dos palabras muy sencillas: rendición incondicional. Eso significa que estoy harto y me rindo, y vamos a volar todo el material nuclear. Durante 40 años han estado diciendo: 'Muerte a Estados Unidos, muerte a Israel', eran matones de patio de colegio, y ahora ya no lo son, pero veremos qué pasa. Nada está hecho hasta que está hecho, la guerra es muy compleja y pueden pasar muchas cosas malas. Diría que hemos avanzado mucho, y que la próxima semana va a ser muy importante. Hemos sido amenazados por Irán durante muchos años, no podemos permitir que Irán consiga un arma nuclear. Lo llevo diciendo mucho tiempo. Ahora lo digo con más convicción que nunca”.

“Ya es muy tarde para hablar”, concluye el presidente de EEUU, que habló unas horas después de que el ayatolá Alí Jamenei, el líder supremo de Irán, haya respondido a la amenaza de muerte de Trump, que dijo este miércoles que a EEUU se le agotaba la “paciencia” y conocía el paradero del líder iraní, seguido de la exigencia de la “rendición inmediata” del país.

“Irán no se va a rendir y un ataque de EEUU tendrá consecuencias graves e irreparables”, replicó Jamenei, según informa Reuters citando a la agencia iraní Tasnim.

El mensaje de Jamenei indica también que Israel cometió un “enorme error” al atacar Irán y será “castigado” por ello, además de asegurar que el país “se mantendrá firme ante una guerra impuesta, del mismo modo que lo hará ante un paz impuesta”, según la agencia estatal IRNA.

Además de EEUU, Israel también amenazó con asesinar al líder iraní. El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, afirmó esta semana en una entrevista que la muerte del ayatolá no solo no agravaría el conflicto, sino que le pondría fin.