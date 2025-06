Máximo Kirchner volvió a insinuar una posible candidatura y cuestionó la idea de Kicillof de un frente anti-Milei

El referente de La Cámpora Máximo Kirchner, hijo de la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner, volvió a insinuar este jueves que podría ser candidato a legislador bonaerense y cuestionó la idea del gobernador bonaerense, Axel Kicillof, de armar un frente contra el presidente Javier Milei para disputar las elecciones con el Gobierno nacional.

“A mí no me resultaría muy simpático hacerlo ante la proscripción de ella (CFK)”, sostuvo el titular del PJ bonaerense sobre una potencial candidatura en la Tercera Sección Electoral, aunque no descartó esa posibilidad al afirmar que “uno está a disposición de su fuerza política”.

En esa línea, el legislador reiteró las críticas de su espacio al desdoblamiento de los comicios en la provincia y deslizó que hay sectores dentro del peronismo que “tenían dudas” respecto de la postulación de la exmandataria.

“Había personas que tenían dudas de que ella sea candidata en la Tercera, pero la realidad demostró los errores”, consideró el hijo de la expresidenta, en lo que podría entenderse como críticas hacia un sector de los intendentes del Movimiento Derecho al Futuro (MDF) que no veían con buenos ojos la figura de la exjefa de Estado en sus territorios.

En declaraciones radiales, aseguró que “no está pensando” en el armado de listas bonaerense a “horas de consumada la proscripción” contra Fernández de Kirchner, pero sí tildó de “mediocre” la idea del kicillofismo de armar un frente anti Milei.

“Me imagino una coalición que promueve las virtudes de mi pueblo. No ‘anti-Milei’ o ‘anti-Macri’, ya tuvimos esas experiencias. La experiencia ‘anti-Macri’ no nos salió bien y es mediocre ponerse en el ‘anti’ algo”, planteó Máximo.

Asimismo, dijo que la concentración de este miércoles en Plaza de Mayo para respaldar a Fernández de Kirchner fue “un reflejo en la sociedad de poner límites al abuso de poder en Argentina” y destacó la “solidaridad” se sectores “no peronistas” que se sumaron al acto.

Con información de la agencia NA