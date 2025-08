Series y películas que llegan al streaming en agosto: spin-off de ‘El marginal’, una película premiada y ‘Merlina’

Entre series argentinas e internacionales, películas exclusivas, documentales y títulos que vuelven a estar disponibles en formato hogareño, las plataformas de streaming prometen un mes lleno de novedades.

A continuación, un repaso por las series y películas más destacadas que aterrizarán a lo largo de agosto en Netflix, Amazon Prime Video, Disney+, Mubi, Paramount+, Apple TV+ y HBO Max.

1. En el barro. Esta nueva serie original creada por el realizador argentino Sebastián Ortega se estrenará globalmente el 14 de agosto, según anticipó Netflix.

“Con una mirada cruda y realista sobre el mundo carcelario femenino, la serie sigue a un grupo de mujeres sin antecedentes que ingresan al sistema penitenciario y deben adaptarse a una lógica tan dura como impredecible. Producida por Netflix y Underground, una división de Telemundo Studios, En el barro se desarrolla dentro del mismo universo narrativo que El Marginal, pero propone una historia propia, centrada en los vínculos, las tensiones y las distintas formas de resistencia que atraviesan las mujeres privadas de libertad”, informaron desde la plataforma.

El elenco principal está compuesto por Ana Garibaldi, Valentina Zenere, Rita Cortese, Lorena Vega, Marcelo Subiotto, Carolina Ramírez y Ana Rujas. El reparto se completa, entre otros, con Camila Peralta, Erika de Sautu Riestra, Carla Pandolfi, Payuca, Tatu Glikman, y la recientemente fallecida Alejandra ‘Locomotora’ Oliveras. También tendrá una participación María Becerra.

“Además, la serie contará con las participaciones especiales de Michel Noher, Andrea Bonelli, Juan Gil Navarro, Justina Bustos y Juana Molina, y con Cecilia Rossetto como actriz invitada. En el barro marcará también el regreso de Juan Minujín, Maite Lanata y Gerardo Romano en sus recordados roles de El Marginal”, detallaron desde Netflix.

“Mientras son conducidas a la prisión de La Quebrada, Gladys Guerra ‘la Borges’ y un grupo de condenadas sin historia previa en el mundo carcelario, viven una situación límite que las unirá para siempre. En el barro relata la transformación de este grupo de detenidas que deberán enfrentar la vida en prisión, luchando contra la adversidad del régimen carcelario, con el desafío de conseguir su propio lugar, peleando por derechos y beneficios, y resistiendo el avasallamiento de las diferentes 'tribus' que manejan el cotidiano de la cárcel. Sin buscarlo, se convertirán en ‘Las embarradas’”, señala la sinopsis oficial de En el barro.

La serie En el barro se podrá ver en Netflix a partir del 14 de agosto.

2. Aún estoy aquí. Paramount+ anunció el estreno exclusivo de esta excelente película de origen brasileño, que está en su menú desde el 2 de agosto.

“Ganadora al Oscar por Mejor Película Extranjera, la película brasileña aborda la historia de una mujer casada con un expolítico durante la dictadura militar en Brasil que se enfrenta a una campaña política que remueve viejas heridas y secretos que amenazan con salir a la luz. Está protagonizada por Fernanda Torres, Fernanda Montenegro y Selton Mello”, informó la plataforma en un comunicado.

La película Aún estoy aquí está disponible en Paramount+ desde el 2 de agosto.

3. Hot Milk. “Emma Mackey deslumbra en esta adaptación de la aclamada novela de Deborah Levy sobre el deseo y los instintos animales. Embriagada por el sol y la sal de la costa andaluza, su impulsiva protagonista se aleja de la mirada punzante de su madre, en una huida hacia la realización personal. Presentada en Berlinale y Bafici, dirigida por Rebecca Lenkiewicz (la galardonada guionista de Ida, Ella dijo y Desobediencia) y con las actuaciones destacadas de Emma Mackey, Fiona Shaw y Vicky Krieps”, detalló Mubi sobre este lanzamiento, que llegará a la plataforma el 22 de agosto.

La película Hot Milk llega a Mubi el 22 de agosto.

4. Merlina. Netflix anunció el estreno de la segunda temporada de esta serie a partir del 6 de agosto. En esa fecha se podrán ver los primeros cuatro episodios, mientras que la segunda parte llegará a la plataforma a partir del 3 de septiembre.

“Merlina Addams (Jenna Ortega) vuelve a recorrer los góticos pasillos de la Academia Nunca Más, donde le esperan nuevos enemigos y desafíos. Esta temporada, Merlina deberá lidiar con su familia, amigos y antiguos adversarios, lo que la llevará a vivir otro año de caos sombrío y extravagante. Armada con su aguda inteligencia y su encanto sarcástico, la adolescente también se verá envuelta en un nuevo y escalofriante misterio sobrenatural. Los creadores y showrunners Alfred Gough y Miles Millar regresan para la escalofriante segunda temporada de Merlina junto con el director y productor ejecutivo Tim Burton”, informó Netflix sobre esta producción.

La primera parte de la segunda temporada de Merlina llega a Netflix el 6 de agosto.

5. El último encargo. Prime Video anunció para este mes una nueva película original. Se llama El último encargo y está protagonizada por Eddie Murphy, Pete Davidson, Keke Palmer y Eva Longoria. “El último encargo, una comedia de acción que combina lo mejor de dos generaciones del género cómico en una asociación explosiva e hilarante, se estrenará el 6 de agosto de 2025, exclusivamente en Prime Video en más de 240 países y territorios de todo el mundo”, informó la plataforma en un comunicado.

“En la divertida comedia de acción El último encargo, una recogida de dinero de rutina da un giro inesperado cuando una dupla de conductores de un camión blindado que no podían ser más distintos, Russell (Eddie Murphy) y Travis (Pete Davidson), se ven envueltos en una emboscada a cargo de unos despiadados criminales liderados por una astuta mente maestra, Zoe (Keke Palmer), cuyos planes van mucho más allá del cargamento de efectivo. Mientras el caos se desata a su alrededor, este dúo improbable debe enfrentarse a peligros de alto riesgo, personalidades en conflicto y un muy mal día que solo empeora. Con una alta dosis de humor, emociones intensas y percances inesperados, la película promete un recorrido de alto voltaje lleno de risas”, agregaron desde Amazon Prime Video.

La película El último encargo estará disponible en Amazon Prime Video a partir del 6 de agosto.

6. Rehén. “En este thriller político cargado de acción, la primera ministra británica (Suranne Jones) maneja una tensa relación con la presidenta de Francia (Julie Delpy) y se enfrenta a una elección imposible. En medio de presiones inimaginables, hará lo posible para rescatar a su esposo secuestrado y cumplir con su deber hacia su país. No tiene opciones, pero tampoco cederá”, adelantó Netflix sobre esta miniserie británica que aterrizará en su menú a partir del 21 de agosto.

La miniserie Rehén llegará a Netflix el 21 de agosto.

7. Outlander: Blood of My Blood. “Esta precuela de 10 episodios de Outlander se centra en dos historias de amor paralelas ambientadas en dos períodos de tiempo diferentes: los padres de Jamie, Brian Fraser y Ellen MacKenzie, en las Tierras Altas de Escocia de principios del siglo XVIII y los padres de Claire, Julia Moriston y Henry Beauchamp, en la Inglaterra de la Primera Guerra Mundial. Está protagonizada por Jamie Roy, Harriet Slater, Jeremy Irvine, y Hermione Corfield”, informó Disney+ sobre esta superproducción que podrá verse en su menú a partir del 9 de agosto. La plataforma informó que ese día se estrenarán dos episodios y luego llegará un nuevo capítulo cada sábado.

La serie Outlander: Blood of My Blood llegará a Disney+ a partir del 9 de agosto.

8. Destino final: lazos de sangre. “Una de las sagas más famosas y sangrientas del cine, se estrena el viernes 1 de agosto en HBO Max, completando la colección de la franquicia ya disponible en la plataforma. Con producción de Craig Perry, el nuevo capítulo lleva al público de regreso al camino sobrenatural de la muerte. Tratando de escapar de una pesadilla violenta, la universitaria Stefani (Kaitlyn Santa Juana) vuelve a casa para encontrar a la única persona que puede ayudarla a romper el ciclo y salvar a su familia de un destino de muerte terrible”, informó la plataforma HBO Max sobre esta película que llegó a su menú este mes.

La película Destino final: lazos de sangre llegó a HBO Max el 1 de agosto.

9. Alien: Earth. “En la serie de terror y ciencia ficción Alien: Earth, cuando una misteriosa nave espacial se estrella en la Tierra, una joven (Sydney Chandler) y un desorganizado grupo de soldados tácticos hacen un fatídico descubrimiento que los pone cara a cara con la mayor amenaza del planeta. Alien: Earth está ambientada en 2120, cuando cinco corporaciones -Prodigy, Weyland-Yutani, Lynch, Dynamic y Threshold- ejercen el poder de las naciones, y sus propios avances tecnológicos proporcionan la promesa de un nuevo mañana”, informó Disney+ sobre este lanzamiento, que llegará a las pantallas desde el 12 de agosto. Ese día se lanzarán dos episodios y luego se irá estrenando un nuevo capítulo cada martes.

La serie Alien: Earth llegará a Disney+ a partir del 12 de agosto.

10. Los asesinatos de la tienda de yogur. Esta docuserie de HBO, disponible en la plataforma desde el 4 de agosto, indaga en los asesinatos de cuatro chicas en una tienda de yogur de Texas y las décadas de lucha por justicia.

“En 1991, cuatro adolescentes fueron brutalmente asesinadas en una tienda de yogur helado en Austin, Texas. Décadas después, este impensable crimen sigue siendo un misterio para la policía y una herida abierta para las familias de las víctimas. Este documental de cuatro partes revisita el caso a través de entrevistas con los investigadores, las familias de las víctimas y los dos hombres que cumplieron condena por los asesinatos. La serie examina las prácticas de las fuerzas del orden, la cobertura incesante de la prensa y los efectos duraderos del duelo”, señala la sinopsis oficial.

La miniserie documental Los asesinatos de la tienda de yogur está disponible en HBO Max desde el 4 de agosto.

11. Amanda Knox: una historia retorcida. “Disney+ anuncia que la miniserie original Amanda Knox: una historia retorcida estrena el 20 de agosto exclusivamente en Disney+ en Latinoamérica con dos episodios, y luego, un episodio por semana”, informó la plataforma en un comunicado la plataforma.

“La serie está inspirada en la historia de cómo Amanda Knox fue condenada injustamente por el trágico asesinato de su compañera de piso, Meredith Kercher, y su odisea de 16 años para probar su inocencia. La serie está protagonizada por Grace Van Patten, Sharon Horgan, John Hoogenakker, Francesco Acquaroli, Giuseppe De Domenico y Roberta Mattei”, agregaron.

La miniserie Amanda Knox: una historia retorcida llegará a Disney+ a partir del 20 de agosto.

12. Platonic. Apple TV+ anunció la segunda temporada de Platonic, la aclamada comedia de media hora protagonizada y producida por Seth Rogen y Rose Byrne, a partir del 6 de agosto. Ese día llegarán a las pantallas los dos primeros episodios, seguidos de un episodio semanal hasta el 1 de octubre de 2025.

“Cocreada, dirigida y coescrita por Nick Stoller y Francesca Delbanco, la segunda temporada de Platonic retoma la historia de la pareja de mejores amigos (Rogen y Byrne) mientras se enfrentan a los nuevos obstáculos de la mediana edad, como el trabajo, las bodas y las crisis de pareja. El dúo se esfuerza al máximo por apoyarse mutuamente, pero a veces las piedras rompen las cosas. El reparto de la segunda temporada también incluye a Luke Macfarlane y Carla Gallo, y presenta a Aidy Bryant, Kyle Mooney y Beck Bennett como estrellas invitadas”, informó la plataforma en un comunicado.

La segunda temporada de Platonic estará disponible en Apple TV+ a partir del 6 de agosto.

13. Agente Butterfly. Amazon Prime Video anunció para el 13 de agosto el lanzamiento de esta nueva serie. “Thriller sobre secretos familiares y espionaje global. David Jung, ex agente de inteligencia de EE. UU. radicado en Corea del Sur, enfrenta las devastadoras repercusiones de una decisión del pasado que amenaza con destruir su vida”, informó la plataforma.

Agente Butterfly llegará a Amazon Prime Video a partir del 13 de agosto.

14. Quebranto. Disney+ anunció para el 15 de agosto la llegada de esta serie dramática de seis capítulos grabados entre México y Argentina que marca el regreso de Tini Stoessel a la ficción.

“Realizada por Non Stop México, la nueva producción coprotagonizada por Jorge López y Martín Barba sigue a una joven que, decidida a descubrir la verdad sobre su familia biológica, se ve envuelta en una peligrosa red de secretos y revelaciones que pondrán a prueba todo lo que creía saber sobre su pasado. En Quebranto, Miranda (Stoessel) es una joven adoptada por una familia argentina, que sufre trastornos de ansiedad que los atribuye a la angustia que le genera el desconocimiento de sus orígenes. Por lo que, para descubrir su pasado, decide volver a México y descubre con dolor que la realidad no es lo que pensaba. Es así como Miranda decide infiltrarse en el corazón de una organización criminal en Ciudad de México de la mano de Javier Lara (López), sobrino del patriarca, y bajo la protección de Leo (Barba), un ex miembro de las fuerzas especiales de seguridad mexicanas. Pero en este caso, la búsqueda de la verdad tiene un costo altísimo, y Miranda tiene que elegir entre la luz y la oscuridad, entre el perdón y el castigo, entre el amor de quien está dispuesto a morir por ella y el de quien está dispuesto a matar”, adelantó la plataforma.

“Compuesta por seis episodios de 45 minutos, la serie cuenta con las participaciones especiales de Antonio de la Vega (Emiliano), Rafael Ferro (Martín) y Otto Sirgo (Santiago). Completan el elenco Daniela Peña (Gabriela), Lucía Gómez-Robledo (Victoria), Sebastián Silveti (Gerardo), Jyasú Torruco (Diego), Karla Garrido (Sara), Rebeca Manríquez (Elena), Areli González (Silvana), Daniela Vargas (María José) y Albi De Abreu (Rafael)”, agregaron en un comunicado.

La serie Quebranto se podrá ver por Disney+ a partir del 15 de agosto.

