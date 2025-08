Julio Zamora: “No somos la avenida del medio, sino una alternativa de poder real y concreto”

Ni avenida del medio ni centro político, Julio Zamora se presenta como peronista. El intendente de Tigre, candidato a legislador por la Primera sección, es la gran apuesta de Somos Buenos Aires para sortear la polarización en la elección bonaerense. Crítico de la dinámica de discusión interna en el peronismo, definió salir del armado de Fuerza Patria para ayudar a construir una alternativa al gobierno de Javier Milei junto a Facundo Manes, Juan Schiaretti, la Coalición Cívica y el grueso de los intendentes radicales. “Nosotros somos humanistas”, explica, en diálogo con elDiarioAR.

El intendente sufrió en carne propia la impugnación del massimo durante la campaña presidencial de 2023 —en la que, pese a ir atado solo con la boleta de Juan Grabois, le terminó ganando la PASO a Malena Galmarini en Tigre— y decidió jugar por afuera. Una decisión que, más tarde, generó muchos reproches al interior del kirchnerismo. “A Zamora lo expulsaron”, cuestionó Grabois y, puertas adentro, el camporismo lo reconoce y se lamenta, ya que observa que el intendente tiene posibilidad de acumular un buen caudal de votos en el conurbano norte.

“Nosotros no nos vemos como la avenida del medio, sino como una alternativa de poder real y concreto”, afirma Zamora.

—¿Por qué romper con el espacio peronista con el que compartió frente en 2023 para armar Somos Buenos Aires?

—No sé si compartimos espacio, recordá que Unión por la Patria facilitó la petición del Frente Renovador para que yo no pueda integrar las dos listas presidenciales y tuve jugar en desigualdad de condiciones. Durante el gobierno del Frente de Todos a nosotros no nos quisieron dar ni obras ferroviarias porque lo controlaba todo el Frente Renovador (el partido de Sergio Massa): hubo una barrera política que nos impedía tener una relación fluida con los gobiernos nacional y provincial. Así que iniciamos un proceso de discusión interna diciendo que había que hacer una lectura crítica del pasado y ampliar las fronteras, y eso terminó concluyendo en Somos.

—Pero, ¿qué une a los diferentes espacios que componen Somos? ¿Qué es, además de una acumulación de dirigentes?

—La idea de Somos es constituir una fuerza política que recoja las tradiciones políticas argentinas, que es un sector del peronismo que representamos nosotros pero también el radicalismo. El gobierno de Milei niega el pasado y todas las conquistas que se lograron a través de los movimientos populares en la Argentina. Somos es una síntesis de esas tradiciones y nos presentamos como una alternativa a la polarización que expresa la desmesura de ambos lados: la no racionalidad de Fuerza Patria que cierra listas entre tres personas y la expresión neoliberal más extrema que deja afuera la dimensión humana [de Milei]. Nosotros queremos una política centrada en las personas que recoja la doctrina social de la Iglesia.

—Pero, ¿qué diferencia a Somos de, por ejemplo, el proyecto de Axel Kicillof (Movimiento Derecho al Futuro, una línea interna dentro de Fuerza Patria?

—Tiene que ver con la forma de gestionar la Provincia de Buenos Aires y la necesidad de que los intendentes sean los protagonistas de una etapa que requiere una provincia pujante. A favor del gobernador está que está gestionando una provincia que genera el 40% de la riqueza y recibe el 20% como coparticipación, eso hace que la provincia sea inviable. Nosotros proponemos el modelo de San Pablo, con un IVA bonaerense que permita reparar esta situación injusta. Pero tenemos también demandas respecto a Seguridad. En Tigre, en los 2000, teníamos 33 patrulleros, ahora, después del crecimiento de la ciudad, tenemos solo 23 patrulleros. Hay una necesidad de mayor presencia policial.

—¿Qué opina de la condena a Cristina Fernández de Kirchner?

—Yo ya expresé mi solidaridad con la situación de la expresidenta. Creo que todos los argentinos debemos ser respetuosos con las figuras de nuestros expresidentes en todo momento, sean del partido que sean. Tenemos que pensar que hubo una voluntad mayoritaria que los eligió y tenemos que ser respetuosos. Pero dicho esto, la que manda es la Justicia.

—¿Se autopercibe avenida del medio?

—Yo me autopercibo peronista con toda la esperanza de impregnar en este espacio los valores del peronismo. Todos cometimos errores, pero hay un valor de destacar en la política que no somos casta y que tenemos vocación por el bien común. Lo del “medio” es un marco de categorías de Europa sobre la izquierda o la derecha. Nosotros somos humanistas. Sostenemos los valores que claman por los jubilados, por un salario mejor, por el discapacidado que se ve en indenfención frente al gobierno de Milei, por los médicos del Garrahan.

—Ya hubo varios intentos de sortear la polarización en el pasado, ¿por qué ahora sí debería ser exitosa esa apuesta?

—La novedad política de esta etapa es que, en el pasado, las experiencias de centro convivieron con un kirchnerismo con expectativas de gobierno y de poder. En Fuerza Patria no sabemos si la agenda es un ataque frontal a Milei o “Cristina libre”. No alcanza a brindar una síntesis y hay una oportunidad en la Argentina. No todas las etapas son iguales. Nosotros no nos vemos como la avenida del medio, sino como una alternativa de poder real y concreto. De poder gobernar la provincia y la argentina en el año 27.

—¿Hay una pretensión de nacionalizar el espacio?

—No tomemos la sopa con las manos. Primero tenemos que generar una agenda provincial. Yo les quiero contar a los vecinos cómo gestionamos en Tigre la Seguridad y la Salud, qué hacemos con las personas con discapacidad, qué hacemos con niños y niñas de nuestras comunidades; esas cuestiones que la grieta invisibiliza.

—¿Es posible ordenar un espacio tan heterogéneo?

—¿Cuál? ¿Fuerza Patria, donde conviven el partido comunista con el Frente Renovador?

—Touché, me refiero a Somos, en este caso.

—Se ordena con una compulsa por el sentido. Somos es un espacio político nuevo que está constituyendose y cada uno hace sus aportes desde sus tradiciones para lograr una síntesis a través de nuestras miradas y valores.

