El PRO se rindió en la Ciudad e irá detrás de los Milei en octubre: apenas 2 lugares en la lista, boleta violeta y sello de LLA

La Libertad Avanza y el PRO sellaron un acuerdo electoral para competir juntos en las elecciones legislativas nacionales del 26 de octubre en la ciudad de Buenos Aires. Tras semanas de negociaciones discretas, fue Karina Milei quien impuso las condiciones: el partido fundado por Mauricio Macri solo ocupará el quinto y sexto lugar en la lista de diputados nacionales, mientras que la conducción de la boleta, el color violeta y el nombre del frente —“Alianza La Libertad Avanza”— quedarán en manos del oficialismo libertario.

La decisión representa un punto de inflexión en la política porteña. A pesar de gobernar la Ciudad desde hace casi dos décadas, el PRO se resignó a jugar de visitante en su propio bastión, sin siquiera un lugar en la categoría de senadores. Mauricio Macri, impulsor del entendimiento, fue quien cerró el pacto con Pilar Ramírez, la armadora de La Libertad Avanza en el distrito. A partir de ahora, será Karina Milei quien defina los nombres. La única condición libertaria: que los candidatos macristas sean leales al plan mileísta y no interfieran en su ejecución legislativa.

La dura derrota de Silvia Lospennato frente a Manuel Adorni en las legislativas locales de mayo marcó el principio del fin para la autonomía del PRO en CABA. Aquel resultado —una caída histórica para el macrismo— motivó un viraje pragmático. El acuerdo de octubre busca contener la sangría y preservar cierta representación en el Congreso, aunque sea subordinada.

Por el lado amarillo, se especula con que los nombres que ocuparán los lugares “entrables” sean Jimena de la Torre y alguno entre Hernán Iglesias Illia y Fernando de Andreis. También suena el nombre de Darío Nieto, el exsecretario histórico de Mauricio Macri que preside, hace unos años, el bloque oficialista en la Legislatura porteña. Ninguno de ellos tiene, sin embargo, el aval explícito de Karina, que se reserva el derecho de veto.

En paralelo, en la interna libertaria suena con fuerza que la lista de diputados será encabezada por la propia Pilar Ramírez. Otros nombres en danza son la ministra Sandra Pettovello, el ministro de Economía Luis Caputo y el ideólogo reformista Federico Sturzenegger. En algún momento circuló también la posibilidad de que el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, lidere la boleta, pero ya fue descartado.

Patricia Bullrich, mientras tanto, maneja su propia paritaria interna. La ministra de Seguridad sería la primera candidata a senadora nacional por la alianza libertaria, pero también buscará colar a dirigentes de su riñón en la lista. Una es la diputada Sabrina Ajmechet, que vence mandato este año y Bullrich pretende incluirla entre los nombres “entrables” de la lista de Diputados. Otro es Damián Arabia, mano derecha de la ministra que ocupa una banca en la Cámara de Diputados. Arabia tiene dos años más de mandato, pero su nombre resuena entre los posibles candidatos suplentes para el Senado.

El pacto deja en offside al jefe de Gobierno Jorge Macri, enfrentado con los hermanos Milei desde que desdobló las elecciones porteñas. El presidente no le perdona a Jorge haber contratado al asesor catalán Antoni Gutiérrez Rubí y le hace saber su desprecio cada vez que tiene oportunidad. La última vez fue en La Rural.

El jefe de Gobierno había avanzado, junto al operador Daniel “Tano” Angelici, en negociaciones con el radicalismo, la Coalición Cívica y otros huérfanos del dinamitado Juntos Por el Cambio para resucitar el espacio. Era el Plan B por si las negociaciones con LLA fallaban: una alternativa con la que Jorge se sentía más cómodo, en línea con María Eugenia Vidal. En el partido amarrilo deslizan que, pese a su resistencia inicial, terminará acatando lo que acuerde su primo Mauricio. “Jorge no está entusiasmado, pero esto le aliviana la situación en CABA”, deslizó un dirigente PRO con terminales en LLA.

Con reticencia, la mayoría del PRO porteño se alineará detrás de la estrategia. Hay sola una excepción: María Eugenia Vidal, que ya anticipó que no será candidata ni participará de la campaña si el macrismo cierra un acuerdo con LLA. No abandonará el partido ni cerrará una alianza con otros partidos, pero no se moverá un centímetro para que la alianza libertaria gane las elecciones.

PL/MC/MC