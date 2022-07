Emilia Siede presenta disco, Victoria Birchner amplía horizontes, el Quinteto Bataraz se inspira en la calle y más

Emilia Siede lanzó Es un decir

La neuquina Emilia Siede vive en Montevideo desde 2018. Allí gestó Es un decir, su primer disco solista, que se grabó en julio y agosto del año pasado en Buenos Aires y acaba de salir en plataformas digitales. Les hablé de Siede cuando presentó el primer single, “Pez de río”, que es la única canción del álbum compuesta por ella misma. El productor del disco es Lautaro Matute, quien también tiene a su cargo las guitarras.

Siede y Matute hicieron un trabajo muy delicado con los temas de autores contemporáneos que integran este álbum y entre los que están Papina de Palma, Mocchi, Duratierra, Decidores, Nicolás Ibarburu, Valbé/Noe Recalde y Anikké (N. Rallis). Solo hay un fragmento de canción con más recorrido, que es “Solo luz”, de Raúl Carnota, que dialoga intensamente con “Mis partituras”, de Juan Saraco (Duratierra).

El disco suena a ciudad y a río, a nuevo y a raíz y se siente que está hecho con mucho amor y respeto. Los músicos que acompañan a Siede son referentes contemporáneos ya. Además de Matute, están Luna Sujatovich en piano y sintetizadores y Martín Beckerman en percusión.

Siede, que integró grupos como La Maderosa y La Colmena y formó un trío con Pablo Riquero y Matute, contó en su momento a elDiarioAR: “Son canciones cercanas al folklore si pensamos al folklore como aquella expresión popular que nace de la necesidad de distintos pueblos de decir algo. No es el folklore tradicional que hemos escuchado y que amamos. Siento que soy parte de una generación que está componiendo muchísimo, están brotando muchas canciones nuevas preciosas, y lo entiendo como algo folklórico en sí, como si les cantautores de hoy fueran el nuevo folklore, siempre arraigados al paisaje y las influencias de territorio. Cuando interpreto las canciones busco ir hacia esa raíz, que es la que me conecta con lo más puro y esencial de la voz y de la música”.

Ahora la cantante nos adelantó que posiblemente en octubre Es un decir se presente en vivo en Buenos Aires.

Victoria Birchner cantó en Suecia, grabó con Lula Bertoldi y sumó show por entradas agotadas

La cantante santafesina Victoria Birchner no para. Estuvo hace muy poquito representando a Argentina en el Festival Music in the Garden en la ciudad de Uppsala, Suecia, junto a su pianista y escudera Julieta Lizzoli. En el mismo formato, y con el chaqueño Maxi Pachecoy como músico invitado, se presentará este viernes 15 de julio en el nuevo Café Vinilo. Como las entradas se agotaron enseguida, a la función de las 21:00 agregó otra a las 22:30.

Birchner recorrerá temas de sus dos discos (Memoria del viento, de 2015; y Que suene a Victoria, de 2021) además de algunos clásicos de Atahualpa Yupanqui, Carlos Gardel y Astor Piazzolla.

Pero, además, adelantará material del que será su próximo disco, como la canción “Que bla bla bla”, de Teresa Parodi, que grabó junto a Lula Bertoldi de la banda de rock Eruca Sativa y que se puede escuchar en plataformas digitales desde el 8 de julio.

El Quinteto Bataraz se inspira en los cantos de las marchas

El Quinteto Bataraz es un grupo exquisito dirigido por el pianista y compositor Lisandro Baum, discípulo de Hilda Herrera, que ya sacó dos discos increíbles en 2014 y 2018. Ahora lanzaron un EP muy especial. Se llama Lucha y contiene cuatro movimientos compuestos por Baum inspirados en los cantos populares que en Argentina se gritan y cantan en las marchas y en las manifestaciones sociales. Las cuatro partes son “Unidad”, “Yuta”, “Salta” y “Presentes”.

Además de Baum, integran el grupo, que propone “un nuevo enfoque de la música folklórica argentina desde una formación típica del tango”, Sebastián Henríquez en guitarra, Carolina Cajal en contrabajo, Matías Gobbo en bandoneón y Federico Scholand en violín. En dos de los temas participa el percusionista Jonatan Szer.

Está disponible en plataformas digitales a través del Club del Disco desde principios de mes y tuvo su primera presentación en vivo el 2 de julio en Cuerda Mecánica.

El primer disco del grupo, titulado Quinteto Bataraz, ganó dos Premios Gardel en las categorías mejor álbum grupo de folklore y mejor álbum nuevo artista de folklore. El segundo disco, Fiero, fue elegido entre los diez más destacados del nuevo tango en 2018 por la revista Billboard. Y Lisandro Baum fue nominado por el arreglo de la obra “Batango”, incluida en ese disco, como mejor arreglador en los Latin Grammy.

María y Cosecha celebra sus 25 años

No es tan habitual que una agrupación musical cumpla tantos años de trayectoria. María y Cosecha, el grupo que integran María de los Ángeles “Chiqui” Ledesma (voz), Pablo Fraguela (piano), Matías Furió (percusión) y Pedro Furió (guitarra), cumple 25 años y lo celebra, claro, de gira. Este fin de semana llegará a Córdoba.

El viernes 15, tocarán en el C. C. Graciela Carena de Córdoba capital, el sábado 16 en La Minerita de Unquillo y el domingo 17 en Rancho El Tata en San Antonio de Arredondo.

En esos shows contarán con invitados como Juan Iñaki, Ramiro González, Guillermo Re, María Fernanda Juárez, Alejandro Arneri, Jorge “Negro” Valdivia y Maxi Ibánez, así como Chiqui La Rosa, Cecilia “Chachi” Heredia y Pato Yacante en danzas.

Los integrantes de María y Cosecha se conocieron en la Escuela de Música Popular de Avellaneda y crearon el grupo en 1997. En 1999, ganaron en el Festival de Cosquín en el rubro conjunto instrumental. Liderados por la firme voz de Ledesma y con arreglos de Fraguela, tocan sobre todo temas del cancionero popular argentino y latinoamericano. Son infaltables en las peñas e impulsores fervientes del encuentro entre músicos y de la autogestión. Así que esperamos que cumplan muchos años más.

Circe tiene sala de conciertos nueva

Y no queremos dejar de mencionar que uno de los espacios que más apoya la música independiente (y se sostuvo en base a mucho esfuerzo durante la pandemia), Circe Fábrica de Arte, inaugura este martes una nueva sala de conciertos. Lleva el nombre de Gustavo “Scaramouche” Fernández, uno de sus fundadores, fallecido hace poco. Sabemos que en su honor y como a él le hubiera gustado, la nueva sala de este espacio de Villa Crespo se llenará de música de calidad, como aquella a la que él le ajustaba el sonido en la antigua sede de Circe en la avenida Córdoba.

El primer show en la sala nueva ya es un lujo: se presentarán en trío los guitarristas Matías Arriazu, Marcelo Dellamea y Ernesto Snajer este viernes 15.

Yapa: Ezequiel Borra homenajea a Facundo Cabral

Este 9 de julio se cumplieron once años del asesinato de Facundo Cabral en Guatemala. Por eso, el músico Ezequiel Borra publicó en su canal de YouTube Vuele bajo, un unipersonal homenaje al legendario cantautor, que presentó en enero en el CCK. Así que les dejo aquí, de yapa, una hora de la mejor energía:

“Raíces” fue un programa radial dedicado a la música de raíz de Argentina y Latinoamérica que la periodista entrerriana Blanca Rébori condujo durante más de 30 años en diferentes emisoras. Titulamos esta columna con ese nombre en homenaje a su labor.

