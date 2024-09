El Festival de San Sebastián y una edición con un imponente apoyo al cine argentino

“Para nosotros el cine argentino es el más importante de América Latina, además de un gran amigo y un aliado incondicional, y por eso queremos demostrar nuestro apoyo de manera concreta, contundente e institucional durante esta edición”, dice José Luis Rebordinos, director del Festival de San Sebastián desde 2011, en diálogo con elDiarioAR, a pocas horas del inicio de la 72ª edición (20 al 28 de septiembre).

Y esa contundencia se percibe no solo en la selección de 20 películas nacionales (16 terminadas y 4 en desarrollo) para las distintas secciones sino tambén en la integración de los distintos jurados (hay un argentino en cada uno de los seis principales) y, sobre todo, en una movida que tendrá su epicentro el próximo martes 24 en ese paradisíaco enclave del País Vasco. “En principio, vamos a emitir una declaración por parte del equipo del festival y ese día, en coincidencia con la proyección en la Competencia Oficial de 'El hombre que amaba los platos voladores', film de Diego Lerman, se realizará una concentración de profesionales del sector para una foto grupal y además se proyectará 'Traslados', documental de Nicolás Gil Lavedra sobre los denominados 'Vuelos de la Muerte'. Hemos hecho todos los esfuerzos para que la participación argentina este año sea récord en las diferentes instancias del festival y de industria”, agrega Rebordinos, uno de los máximos impulsores y difusores del cine nacional en el exterior. “No podemos permitir que el cine argentino desaparezca del planeta y quedarnos de brazos cruzados cuando es un modelo de calidad y diversidad”, concluye.

La presencia nacional estará encabezada por la película de Diego Lerman con Leonardo Sbaraglia en el papel del periodista sensacionalista José de Zer (el mismo que logró récords de rating en los noticieros con sus informes sobre presencias extraterrestres en el Uritorco), pero también con otros estrenos mundiales como “La llegada del hijo” (competencia New Directors), segundo largometraje de Cecilia Atán y Valeria Pivato luego de “La novia del desierto” que narra las desventuras de una madre (Maricel Álvarez) cuando su hijo (Angelo Mutti Spinetta) regresa al hogar después de varios años en prisión; y “Sombra grande” (sección Zabaltegi Tabakalera), de Maximiliano Schonfeld, sobre el resurgimiento de una lengua aparentemente perdida como el Chaná en la misma zona de Entre Ríos donde habitan los descendientes de alemanes del Volga, quienes van perdiendo de forma inexorable su propio dialecto.

La delegación argentina incluye también a films presentados previamente en otros festivales como “Monólogo colectivo”, de Jessica Sarah Rinland (también se proyectará en Zabaltegi-Tabakalera); mientras que en la competencia Horizontes Latinos se exhibirán títulos como “Los domingos mueren más personas”, de y con Iair Said; “Reas”, de Lola Arias; “El aroma del pasto recién cortado”, de Celina Murga; y “El jockey”, de Luis Ortega. Incluso un realizador en pleno ascenso como Federico Luis estará presente por partida doble con el corto “Cómo ser Pehuén Pedre” (en Zabaltegi-Tabakalera) y con el largometraje “Simón de la montaña”, ganador de la sección Semana de la Crítica del último Festival de Cannes, que en ambos casos tienen a Lorenzo “Toto” Ferro y a Pehuén Pedre como protagonistas (en Horizontes Latinos).

Arranque provocador

Pero no solo cine argentino, claro, habrá este año en San Sebastián, que ya desde su película de apertura promete fuertes controversias. El film inaugural -incluido además en la Competencia Oficial y en estreno mundial- es la nueva versión de “Emmanuelle”, clásico erótico surgido de la literatura y que luego tuvo una larga y popular saga cinematográfica, pero ahora con una directora de la talla de Audrey Diwan (viene de ganar el León de Oro en Venecia 2021 con “El acontecimiento”, transposición del libro de Annie Ernaux) y un elenco que incluye a Noémie Merlant, Will Sharpe y Naomi Watts. “Es una revisión muy libre y actual, en clave feminista y con una mirada realmente personal que es al mismo tiempo sensual y decididamente política”, anticipa Rebordinos.

En la disputa por la Concha de Oro, máximo galardón del festival y el resto de los premios oficiales, se presentarán los nuevos trabajos de cineastas consagrados como el alemán Edward Berger (“Cónclave”, con Ralph Fiennes, Stanley Tucci, John Lithgow, Isabella Rossellini y Sergio Castellitto); el francés François Ozon (“Quand vient l'automne”, con Hélène Vincent, Josiane Balasko y Ludivine Sagnier); el inglés Mike Leigh (“Hard Truths”), el japonés Kiyoshi Kurosawa (“Serpent's Path”), el franco-griego Costa-Gavras (“Le dernier souffle”), y los estadounidenses Joshua Oppenheimer (“The End”, con Tilda Swinton, George MacKay y Michael Shannon) y Gia Coppola (“The Last Showgirl”, con Pamela Anderson, Dave Bautista, Jamie Lee Curtis y Jason Schwartzman).

La representación española en la Competencia Oficial incluye cuatro muy diversos estrenos mundiales: un film de terror como “El llanto”, de Pedro Martín-Calero (coproducción con Argentina); “Soy Nevenka”, sobre los abusos a la mujer en la política que dirigió la pionera Icíar Bollaín; “Los destellos”, de la joven y ascendente Pilar Palomero (“Las niñas”); y “Tardes de soledad”, documental sobre la tauromaquia a cargo del siempre provocador Albert Serra.

La presencia de Serra en la sección principal se suma a la de otro cineasta español de amplia repercusión internacional como Pedro Almodóvar, quien no solo presentará su primer largometraje rodado en inglés como “The Room Next Door” (“La habitación de al lado” es el título local), con Julianne Moore y Tilda Swinton, sino que además será uno de los acreedores del premio Donostia a la trayectoria (“Me pone muy feliz porque voy a saldar la deuda que teníamos con el cineasta más importante del país”, asegura Rebordinos) junto a otro ídolo español como Javier Bardem y la talentosa actriz australiana Cate Blanchett. Cinefilia y glamour, la combinación perfecta para cualquier festival de primer nivel como el de San Sebastián.

DB/JJD