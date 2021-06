Julieta Laso, Troilo y el Día del Guitarrista

Julieta Laso, cantante de voz rea y magnética, acaba de presentar Cara de gitana, el primer single del que será su nuevo disco, La caldera, que saldrá en algún momento de julio o quizá en agosto. La canción compuesta por el jujeño Daniel Magal fue furor en las radios en los años 70. Laso, que alterna sus días entre Salta y Buenos Aires, la adaptó, a su estilo urbano rioplatense.

"A veces escuchamos una canción y nos suena conocida. Es difícil recordar dónde, cuándo, pero podemos intuir si fue un momento lindo o triste", escribió la cantante. "Es imposible escuchar Cara de Gitana por primera vez. Siempre nos recuerda a otra vez. Quizás cuando era muy chica, no sabía caminar todavía, una vecina la tarareaba en el patio. Cuando me peino esta mata de pelo, tarareo Cara de Gitana y algo muy alegre que no recuerdo me inunda".

Cara de gitana fue grabado en diciembre del año pasado y Laso llegó a tocarla en vivo con toda su banda en las únicas dos presentaciones de este año en el CAFF, en febrero. A lo largo del 2020, no hubo shows para esta porteña pero si algunos otros adelantos en sus redes de lo que será el nuevo disco, que sigue por el camino de la música popular urbana y tanguera que viene recorriendo.

El CAFF es el Club Atlético Fernández Fierro, hogar de la Orquesta Típica Fernández Fierro, referente del tango nuevo, de la que Laso fue cantante durante mucho tiempo. Es además un templo de la música popular en Buenos Aires, más concretamente en el barrio de Almagro, cerca del Abasto, y viene sobreviviendo a la pandemia como puede. Hasta abril, aún estaba celebrando algunos shows, pero luego suspendió toda su programación, como en el 2020, ante el avance de la segunda ola de coronavirus. Por cierto, en este marco, la Fernández Fierro cumplió 20 años. Fue hace unos días, el 23 de junio. Así sonaba la orquesta cuando Laso cantaba con ella, hace unos cinco años:

Y como hoy estamos tangueros, quiero hablarles también de Siempre estoy llegando, un nuevo libro sobre Aníbal Troilo, "el bandoneón mayor de Buenos Aires", como le decía Julián Centeya, de cuyo nacimiento se cumplen 107 años este 11 de julio. Lo escribieron Javier Cohen y Fernando Vicente, músicos ambos, y, como, destaca su prólogo, trata sobre "la profundidad y la perdurabilidad de la huella" del legado de Troilo en el tango.

"Pichuco", como le decían a este músico querido por todos, murió en 1975 a los 60 años. Lo que hacen Cohen y Vicente es ofrecer al público una guía práctica de apreciación del legado de Troilo, sin tecnicismos ni tono académico. Más bien con las ganas de compartir el entusiasmo que ellos mismos sienten por su obra, a la que dividieron en cuatro etapas: “Alegría rítmica”, “Articulación distintiva”, “La reflexión armónica” y “La tristeza melódica”.

Hay además en el libro entrevistas con músicos y cantantes que actuaron con Troilo, como el arreglador y bandoneonista Raúl Garello o el pianista José “Pepe” Colángelo, así como una entrevista inédita al mismo "Pichuco". Como dice Cohen, es un libro sobre “alguien que desarrolló hasta el doctorado la capacidad de sentir el dolor y la alegría del otro como propios”.

Podría decirse algo similar de Eduardo Falú, prócer de la guitarra argentina, de cuyo natalicio se cumplen 98 años el 7 de julio. Como todos los años, se celebrará en esa fecha el Día Nacional del Guitarrista. Este año, otra vez atravesado por la pandemia, habrá un evento online organizado por Jorge Suligoy, con el auspicio de SADAIC, en el que tocarán Carlos Martínez, Andrea Zurita, Tolato Trzuskot, Lucio Yanel y Manu Navarro, entre otros. Acá, Ernesto Méndez y Roberto Calvo en la edición del año pasado:

"Argentina es un país hecho de guitarras", suele afirmar Juan Falú, sobrino de Don Eduardo, sobre este país que parece tener la mayor cantidad de guitarristas por kilómetro cuadrado del mundo. Y de todos los géneros. De hecho, el 10 de marzo también es el Día Nacional del Guitarrista, pero en honor al día en que nació el rockero Norberto "Pappo" Napolitano. Así que también tenemos la mayor cantidad de Días Nacionales del Guitarrista del mundo. Cabe aclarar que ninguno de los dos son oficiales.

Luis Salinas agota entradas en pandemia

Y si alguien sintetiza al guitarrista argentino por excelencia es Luis Salinas, que en estos tiempos pandémicos agotó las entradas para sus shows de los días 23 y 24 de junio en Aldo's Palermo (que en realidad son shows del Bebop Club en la terraza que ese restaurante le presta en el marco de la pandemia) y por eso sumó otros dos: el 1 y el 8 de julio. La primera velada estará dedicada al tango y al folklore y la segunda, al latin, blues y jazz. Salinas estará acompañado de su hijo Juan Salinas en guitarra y de Alejandro Tula en percusión. ¿Que cómo son los recitales en pandemia y en invierno? Al aire libre, en terraza calefaccionada y en mesas separadas por burbujas. Pero hasta en los videitos caseros suenan bien:

Sexteto de Caseros para la América mestiza

Descubrimos un grupo nuevo que se llama Laermandá y es un sexteto de la localidad bonaerense de Caseros, que presentó su primer disco, Mestizoamérica, el 25 de junio a través del Club del Disco. Lo integran Noelia Cabral en voz, Mariana Flores y Alejandro Morán en percusión, Germán Cavallero en flauta traversa y coros, Leandro Otranto en bajo y coros y Alejandro Rúfolo en guitarra, tres, charango y coros. Se pasean por los más diversos géneros del continente: candombe, milonga, festejo afroperuano, chacarera, música andina, cumbia, son cubano y joropo. La empoderada es su primer single.

Esta columna se define como de música de raíz de por acá nomás. Pero no podemos ignorar la fuerte influencia que tiene, tuvo y tendrán acá los sonidos surgidos en Brasil, que queda un poco más allá. Por segundo año consecutivo, los amigos le celebraron a Don Hermeto Pascoal su cumpleaños online. El 22 de junio el maestro brasileño cumplió 85 años. Disfruten de la fiesta:

¡Gracias por leer y escuchar! Hasta dentro de dos semanas.

"Raíces" fue un programa radial dedicado a la música de raíz de Argentina y Latinoamérica que la periodista entrerriana Blanca Rébori condujo durante más de 30 años en diferentes emisoras. Titulamos esta columna con ese nombre en homenaje a su labor.

