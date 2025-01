Karla Sofía Gascón hace historia y se convierte en la primera actriz trans en lograr la nominación al Oscar

La Academia de Hollywood anuncio este jueves la lista completa de nominados a los Premios Oscar 2025. Los intérpretes Bowen Yang y Rachel Sennott fueron los encargados de hacer públicos los nombres y títulos que pujarán por hacerse con las respectivas estatuillas el próximo 2 de marzo en el Dolby Theatre de Los Ángeles. El cómico Conan O'Brien conducirá la ceremonia en la que la española Karla Sofía Gascón ha hecho historia logrando la nominación a Mejor actriz protagonista por Emilia Pérez, convirtiéndose en la primera intérprete trans en conseguirlo.

El filme de Jacques Audiard parte como favorito gracias a sus trece nominaciones, por encima de Wicked y The Brutalist, que acumulan diez cada una. Además, se convierte en la película de habla no inglesa más nominadas de la historia, con un total de trece superando a Tigre y dragón de Ang Lee y Roma de Alfonso Cuarón. Lo hace a pesar de todas las críticas recibidas por transfobia y por su mirada a los desaparecidos de México. El cineasta francés opta al Oscar a Mejor dirección, categoría en la que competirá con Sean Baker por Anora, Brady Corbet por The Brutalist, James Mangold por A Complete Unknown y Coralie Fargeat por La sustancia.

Karla Sofía Gascón, por su parte, comparte nominación con Cynthia Erivo por Wicked, Mikey Madison por Anora, Fernanda Torres por I'm still here (la gran sorpresa de las nominaciones, con también opciones en Mejor película y Mejor película de habla no inglesa), y la gran favorita tras alzarse con el Globo de Oro, Demi Moore, por su trabajo en La sustancia.

Adrien Brody (The Brutalist), Timhothée Chalamet (A complete unknown), Colman Domingo (Sing sing), Ralph Fiennes (Cónclave) y Sebastian Stan pujarán por la estatuilla a Mejor actor protagonista. Este último por encarnar a Donald Trump de joven en The Apprentice, precisamente en el año en el que republicano ha vuelto a convertirse en presidente de Estados Unidos. El largometraje tuvo problemas para ser financiada, fue amenazada por el propio Trump y, en consecuencia, no contó con la distribución esperada. Aun así, ha entrado en los Oscar con opciones igualmente para Jeremy Strong como Mejor actor secundario. Categoría en la que figuran igualmente como aspirantes Yura Borísov (Anora), Kiera Culkin (A real pain), Edward Norton (A complete unknown) y Guy Pearce (The Brutalist).

Otro de los títulos más llamativos que estarán en los Oscar es No other land, el documental sobre la ocupación israelí en Cisjordania, que por el momento no ha encontrado distribución en Estados Unidos. Sus contrincantes serán Black Box Diaries, Porcelain War, Soundtrack to a Coup d'Etat y Sugarcane. En animación, Flow –que ganó el Globo de Oro–, Del Revés 2, Memorias de un Caracol, Wallace y Gromit: La venganza se sirve con plumas y Robot Salvaje serán las cintas que se disputen la estatuilla.

En lo que respecta al cine español, se quedan sin nominación Pedro Almodóvar y Alberto Iglesias por el guion y la música, respectivamente, de La habitación de al lado. Tampoco ha habido suerte para los cortos La gran obra de Álex Lora y París 70 de Dani Freixas.

Homenaje a las víctimas de los incendios

Durante la gala, según avanzó la organización en un comunicado emitido este miércoles, se rendirá homenaje a las víctimas de la ola de incendios que suma ya cinco muertos y más de 100.000 evacuados en la ciudad. También avanzaron que se dejarán a un lado las interpretaciones musicales para centrarse en las composiciones. Aun así, prometieron que, aun así, habrá “poderosos momentos musicales que conectan la rica historia del cine con su futuro audaz e inspirador”.