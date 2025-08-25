Israel ataca un hospital en el sur de Gaza y mata a 14 personas, entre ellas, a cuatro periodistas

Cuatro periodistas han muerto, entre ellos un camarógrafo de la agencia de noticias Reuters y otro de la cadena catarí Al Jazeera, en el ataque de este lunes al hospital Nasser de Gaza, el cual ha dejado un total de 14 fallecidos, según ha informado el Gobierno gazatí. Los periodistas asesinados son Hossam Al Masri (Reuters), Mohamed Salama (Al Jazeera), Mariam Abu Daqqa (freelance que trabajaba para la agencia AP) y Moaz Abu Taha, según ha informado el Ministerio de Sanidad.

Muchos periodistas de la Franja de Gaza están informando desde los hospitales que quedan operativos. “Soy una de ellas. Nos han privado de electricidad e internet, por eso los periodistas palestinos estamos utilizando estos servicios en los hospitales para seguir informando”, señala a la cadena catarí la periodista Hind Khoudary. “Por eso los periodistas palestinos estamos convirtiendo los hospitales en nuestra base y acabamos convertidos en objetivos”.

244 periodistas fueron asesinados por Israel desde el inicio de su guerra de castigo en Gaza, que ya deja más de 60.000 muertos, la mayoría civiles. “Los periodistas palestinos han estado de luto por sus colegas todas las semanas. Acabamos de perder a cuatro colegas de Al Jazeera en las últimas semanas y los palestinos todavía hoy siguen de luto y de duelo por sus periodistas”, ha denunciado Khoudary en Al Jazeera. “Muchos de mis colegas están informando sobre el incidente y este ataque, igual que yo. Y por primera vez, nos quedamos sin palabras: nuestros colegas han sido asesinados en directo”-

Khoudary ha relatado que Israel ha ejecutado el ataque contra el hospital con un dron suicida que ha golpeado la azotea del hospital, donde había varios periodistas. Cuando los servicios de emergencias han subido ha ayudar a los heridos, otro ataque ha ocurrido exactamente en el mismo lugar, según la periodista.

Por su parte, el Ministerio de Sanidad de Gaza ha informado de la muerte de otras 11 personas por desnutrición en las últimas 24 horas, incluidos dos niños. Esto eleva la cifra total a 300, incluidos 117 niños.

“Ningún conflicto en la historia moderna ha provocado un mayor número de periodistas asesinados que el genocidio de Israel contra los palestinos en la Franja de Gaza”, afirma Amnistía Internacional.

Moaz Abu Taha, uno de los periodistas asesinados, subía en sus redes sociales historias de pacientes en los hospitales palestinos y facilitaba sus contactosd para que sus seguidores pudieran dar apoyo a las víctimas de la ofensiva. La última la publicó unas horas antes de morir.