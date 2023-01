Miley Cyrus transforma el despecho en amor propio en 'Flowers', el primer single de su nuevo disco

Shakira consiguió que parezca prácticamente imposible no hablar de otra cosa que no sea su sesión número 53 con Bizarrap esta semana. Aun así, antes de que la colombiana anunciara su canción junto al popular productor, Miley Cyrus había avanzado que el primer single de su próximo álbum, Flowers, saldría este viernes 13 de enero. Para el álbum completo, titulado Endless Summer Vacation, habrá que esperar hasta el 10 de marzo.

“We were good / We were gold / Kind of dream that can't be sold” (Éramos buenos / Éramos oro / Una especie de sueño que no se puede vender), comienza el tema que, en la línea del de la de Barranquilla, también se refiere a una ruptura. Su letra y la coincidencia de su publicación con la fecha del cumpleaños de su exmarido, el actor Liam Hemsworth, no parece haber sido casualidad.

La artista vuelve a ejercer el poder de sus graves para hablar sobre una relación que se destruyó. “We were right, till we weren't / Built a home and watch it burn / I didn't want to leave you / I didn't want to fight / Started to cry but then remembered I can buy myself flowers” (Estábamos bien hasta que dejamos de estarlo / Construimos una casa y la vimos arder / No quería dejarte / No quería discutir / Empecé a llorar pero recordé que puedo comprarme flores a mí misma), entona en su primera estrofa.

En su videoclip, aparece caminando hacia cámara vestida de dorado cubierta con una capucha y anteojos de sol. Al llegar al estribillo, se descubre el pelo y continúa avanzando por una colina desde la que reivindica: “I can buy myself flowers / Write my name in the sand / Talk to myself for hours / Say thing you don't understand / I can take myself dancing / And I can hold my own hand / Yeah I can love me better than you can” (“Puedo comprarme flores a mí misma / Escribir mi nombre en la arena / Hablar conmigo misma durante horas / Decir cosas que no entiendes / Puedo sacarme a bailar / Y sostener mi propia mano / Puedo quererme mejor que tu”).

Versos que podrían ser leídos como respuesta a los que protagonizan When I Was Your Man, de Bruno Mars, canción favorita de Hemsworth, que reza: “I hope he buys you flowers / I hope he holds your hand / Give you all his hours” (“Espero que te compre flores / Espero que te sostenga la mano / Te dé todas sus horas”).

Shakira tejió su venganza sobre su expareja, el exfutbolista Gerard Piqué, en un hit de pop directo y punzante. El tema de Cyrus se centra más en transmitir un mensaje de sostén de amor propio. En el video, la cantante se traslada un amplio jardín con piscina desde el que asegura: “I forgive every word you say” (“Te perdono cada palabra que me dijiste”). Más adelante se le ve hacer ejercicio bajo el sol hasta que, caída la noche, baila en su salón vestida con un traje de chaqueta negro. Siete horas después de su lanzamiento, el single acumula más de 16 millones de reproducciones en YouTube.

Nuevo año, nuevo proyecto

La intérprete de 30 años empezó fuerte 2023. En su tradicional show de Nochevieja, Miley's New Year's Eve Party, contó con su madrina Dolly Parton como invitada, con quien cantó Wrecking Ball y I will Always Love You. Endless Summer Vacation será su octavo álbum de estudio, que llegará tres años después de su predecesor, Plastic Hearts, en el que abrazó el rock, el pop, y el glam rock influenciados por el disco y el country.

Dua Lipa, Billy Idol, Joan Jett y Stevie Nicks fueron los artistas invitados del disco. Por el momento se desconoce si contará con colaboraciones en su nuevo trabajo, quefue grabado en Los Ángeles y producido junto a Kid Harpoon, Greg Kurstin, Mike WiLL Made-It y Tyler Johnson.

