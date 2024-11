Militantes libertarios intentaron boicotear a Lali Espósito pero convirtieron su canción en un éxito

La cantante Lali Espósito volvió a ser blanco de ataques de libertarios tras el lanzamiento de su nueva canción, “No me importa”. Trolls libertarios, liderados por Daniel Parisini (Gordo Dan), llamaron a boicotear a la plataforma Spotify luego de que esta promocionara el tema. Lo que lograron es darle aún mayor visibilidad y que se convirtiera en uno de los más escuchados.

“Lali madre de todxs lxs argentinxs”, publicó la plataforma de música en X, tras lo cual seguidores del presidente Javier Milei, quien desde hace meses se enfrenta a la artista, comenzaron a realizar un ataque coordinado primero pidiendo a la plataforma que baje el tuit y luego llamando a cancelar las suscripciones para migrar a YouTube Music. “Ya mismo me doy de baja” o “Lali no es mi mamá” fueron algunos de los comentarios más repetidos.

lali madre de todxs lxs argentinxs 💋🇦🇷 https://t.co/sfWnjvtr0z — Spotify Argentina (@SpotifyARG) November 25, 2024

En parte, reaccionaron enojados por el lenguaje inclusivo del mensaje pero también porque Spotify promocionara a una artista que detestan. Otros militantes libertarios llegaron incluso a acusar a la plataforma de promover el “progresismo” o el “wokismo” por promocionar a una artista que es una clara defensora del derecho al aborto legal. A la campaña se sumaron figuras cercanas a Milei, como el legislador de la Ciudad de Buenos Aires Ramiro Marra, el director de Comunicación Digital Juan “Doe” Carreira y el director de Realización Audiovisual Santiago Oría.

En consecuencia, “No me importa” no solo fue escalando posiciones en Spotify, sino que también creció cada vez más en YouTube Music. El tuit de Spotify no solo no fue borrado sino que fue replicado y likeado miles de veces, lo que llevó a “No me importa” a ser tendencia. La canción, segundo single de su nuevo disco después de “Fanático”, se filtró durante el fin de semana, tras lo cual la cantante decidió recorrer las calles de Buenos Aires para promocionar personalmente el lanzamiento.

Cuando este miércoles se le consultó por la polémica, el portavoz presidencial, Manuel Adorni, se desentendió del tema: “Por supuesto que estoy al tanto que hubo un conflicto con una plataforma, pero no entiendo quiénes hicieron eso. Nosotros siempre apelamos al sentido común, a la libertad, y dentro de esa libertad, si alguien quiere darse de baja en una plataforma, está invitado a hacerlo. No lo sé. No veo nada de malo en eso”.

El vocero consideró que en las redes se debe ejercer la libertad sin agresiones: “En lo personal, no debe existir ni agresión, ni amenazas, ni atentar contra la libertad, la vida, las características personales ni la propiedad de las personas”. “Habiendo tantas redes sociales, todos tenemos la libertad de participar en algunas y no en otras. Me parece que está bueno también que pase, que empecemos a aceptar que la libertad no son solo beneficios, sino que trae también detrás de los beneficios de la libertad, la responsabilidad de tener que elegir y el riesgo de equivocarse”, añadió.