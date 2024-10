Estudiantes universitarios bailaron “Fanático” de Lali Espósito en la estación de Once para protestar

Estudiantes de la Universidad Nacional de las Artes (UNA) bailaron hoy la canción “Fanático” de Lali Espósito en el hall central de la Estación Once como forma de visibilizar las protestas contra el veto del presidente Javier Milei a la Ley de Financiamiento Universitario.

Decenas de jóvenes interpretaron la coreografía en la estación cabecera del Ferrocarril Sarmiento. Cuando terminaron, corearon el ya tradicional cántico “Universidad de los trabajadores y al que no le gusta, se jode, se jode” y desplegaron una bandera con la frase “Movimiento UNA Resiste”.

El video de la intervención se difundió en la red social X, y la cantante reaccionó con un emoji de corazón de color negro.

Lxs pibis de la UNA en la Estación de Once. Hacete cargo del quilombo que provocaste @lalioficial pic.twitter.com/EDXqyPqGCO — Maticrisis (@maticrisis) October 23, 2024

La original protesta forma parte del plan de lucha de estudiantes y docentes y que incluye paros, movilizaciones y clases públicas.

La canción “Fanático”, que Espósito estrenó hace poco, fue interpretada como una indirecta al presidente Milei, quien atacó a la cantante a principios de año.

Aunque la canción no lo menciona directamente, se puede interpretar que algunas de las frases de la letra están dirigidas al mandatario. “Te encanta hacer como que no tenés idea quién soy, y sé que tenés un póster mío en tu habitación”.

“Quiere comerme y se come mi sobras, lo tengo encima parece mi sombra. Es mi fanático, me vuelve loca. Todas las noches me sueña y se toca”, reza el estribillo.

