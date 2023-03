Quién es Arcángel, el rapero puertorriqueño elegido por Bizarrap para la Music Sessions #54

“El día que yo haga una sesión con Bizarrap va a pasar lo mismo que yo hago con todos los ritmos / Que es que ese es mi trabajo, yo soy un tipo que yo asesino los ritmos”. Estos son los dos primeros versos de la BZRP Music Sessions #54 que el productor argentino lanzó este miércoles junto a Arcángel. “Cabrón yo vengo del barrio difícil fue mi viaje / Ahora tengo giras donde no entienden mi lenguaje”, continúa reclamando el veterano rapero.

Bizarrap y Shakira se presentaron en el show de Jimmy Fallon y fueron reconocidos con 4 récords Guinness

Más

“Estos traperos son mis hijos, fui parte de su niñez / Quieren verme hacerme fracasar / Llevan años tratando pero eso va a pasar”, clama el también cantante y compositor neoyorkino que se crio en Puerto Rico. El videoclip, que mantiene la estética de los hits lanzados por Bizarrap hasta la fecha, acumula más de 8 millones de visualizaciones 10 horas después de su lanzamiento. De nuevo, fue grabado en el famoso estudio del productor.

El nuevo tema incluye una alusión a los protagonistas de la canción previa de Bizarrap, que fue lanzada hace más de dos meses: “Descansé un par de años, volví y me pegué / Matándolos como Shakira a Piqué, yo no juego al fútbol pero los pelé ”. En sus estrofas menciona igualmente a otros futbolistas como Maradona, Dibu Martínez y Paulo Dybala, de quien Biza tiene puesta la camiseta número 21 que usó en el Mundial de Qatar.

En conjunto, la sesión #54 funciona como una reivindicación de la propia carrera de Arcángel. Celebra los lujos de los que actualmente puede disfrutar gracias a su trayectoria: “Activo en la música, también en la calle, mi reputación no se mancha / Como un alpinista, disfruto la vista sin miedo a ninguna avalancha”. Pero sin olvidar sus complicados inicios: “Mi tiempo lo esperé, no me desesperé”.

Una carrera de reguetón de fondo

Austin Agustín Santos (1985), conocido como Arcángel, estuvo siempre rodeado de música, ya que su madre formaba parte del grupo de merengue dominicano Las Chicas del Can. Sus primeros pasos fueron a través del dúo de reguetón Arcángel & De la Guetto –nombre de pila de Rafael Castillo– con el que publicó su primer tema, Traficando. Más adelante llegarían otros títulos como Mi fanática y Ven pégate. Tras su separación dos años después, a principios de 2007, el intérprete continuó su trayectoria en solitario.

En 2008 llegó su primer álbum recopilatorio, El fenómeno, al que perteneció el sencillo Por amar a ciegas; y colaboraciones con figuras como Don Omar y Tempo. El primer álbum de estudio llegó en 2013, Sentimiento, elegancia & maldad. El siguiente volumen no llegó hasta cerca de cuatro años después, que incluyó 18 temas en los que unió manos con Daddy Yankee, Ñengo Flow y De La Ghetto, entre otros. En 2015 publicó otro disco colaborativo, Los favoritos, producido por Dj Luian, del que formaron parte canciones junto a Nicky Jam, Farruko, Maluma y J Balvin.

En 2016 hizo sonar La ocasión, su primer tema con Ozuna, De La Guetto y Anuel AA. En Ares, su álbum de trap y R&B posterior, publicado en 2018, contó con artistas como Bad Bunny, J Balvin y La Exce. Alcanzado 2019, lanzó el sencillo Te esperaré, al que siguió No hay amor, que formó parte de la banda sonora de la película Fast and Furious 9. También publicó el álbum Historia de un capricornio, en el que repitió junto a Bad Bunny y Ozuna, además de Myke Towers y Manuel Turizo. En 2020 y 2021 sacó adelante, respectivamente, los volúmenes Los favoritos 2 y Los favoritos 2.5.

A finales de 2021 sufrió la muerte de su hermano Justin Santos, que afectó notablemente a su carrera. Estuvo un años sin publicar ninguna canción hasta que en 2022 le dedicó su tema JS4S. En diciembre publicó La Jumpa junto a Bad Bunny y, entrado en diciembre, su séptimo álbum, Sr Santos. En él incluyó su primera colaboración con Bizarrap, Bottas, que compartieron con Duki.

Polémica por un comentario machista en redes

Arcángel protagonizó una sonada polémica en redes sociales en marzo de 2021 tras una story de Instagram en la que escribió: “Quieres que te respeten como mujer, pero te pasas enseñando el culo en las redes sociales por un like. Las mujeres que se comportan, se distinguen y catalogan como damas”. Las reacciones negativas no tardaron en llegar.

La cantante Anitta –con la que había interpretado Tócame–subió una imagen a su cuenta en la que aparecía enseñando las nalgas, acompañando el texto con un claro mensaje: “Esta soy yo, mostrando mi culo en mi Instagram. Ahora una pregunta especial temática por el día de las mujeres ayer... Puedes tu utilizar culos de mujeres en tus vídeos y ponerle letras explícitas para obtener views, pero al mismo tiempo decir que las mujeres que muestran SUS PROPIOS CULOS en sus redes sociales no merecen respeto? Estoy confundida”, expuso, “Feliz día de las mujeres. Que merecen respeto con o sin culos a fuera”, añadió.

También se pronunció al respecto Bad Gyal, que compartió otra fotografía indicando: “Uno de mis artistas favoritos subió un texto en su historia diciendo que las mujeres que muestran su cuerpo no merecen respeto (...). Me da mucho dolor e impotencia ver a un hombre hablar sobre nosotras, sobre quién merece respeto y quién no, sobre cómo hay que comportarse para que te respeten”. “Estoy hasta de esta doble moral. De que separéis las mujeres que valen para darles likes, suscribirse a OnlyFans y f*** de las que valen para tener hijos, quedarse en casa cocinando, quereros...”, concluyó, “nos falta mucho trabajo”.