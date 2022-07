¿Qué son esas manchitas blancas que nos salen en brazos y piernas?

Enfermedades como el vitíligo, y otras autoinmunes muy poco comunes, presentan un cuadro de despigmentación acrómica pero la hipomelanosis idiópática en gotas, es una enfermedad muy común a partir de los cincuenta años, y alcanza a más del 80% de la población con el aumento de edad, durante el cual se extiende, sin más perjuicio que el estético, porque ni pica ni molesta ni tiene otras consecuencias, si bien indica que nos hemos portado mal con nuestra piel cuando éramos jóvenes ¿Cómo? Abusando del sol sin protección.

Se trata de lesiones crónicas en la pigmentación de la piel por envejecimiento dérmico, que suele darse más en pieles blancas con alta sensibilidad y que se evidencia especialmente en verano, cuando tomamos sol. De todos modos, una vez que aparecen esas manchas ya no podemos hacer nada; no vale dejar de tomar el sol de ahora en adelante para frenarlas, porque su aparición se debe a un efecto acumulativo, de todos modos no se aconseja a las personas que padecen hipomelanosis idiopatica en gotas exponerse en exceso a los rayos solares, pues es muestra de una piel estresada.

¿Tiene cura?

La hipomelanosis idiopática en gotas, que es tan frecuente en hombres como en mujeres, no tiene cura ni tratamiento, salvo evitar ponernos demasiado al sol, de modo que las manchas sean muy evidentes. Se han probado los corticoides tópicos, los inhibidores de la calcineurina, con resultados variables. Algunas publicaciones han mostrado una ligera mejoría con crioterapia o láseres fraccionados, pero los resultados no son en ningún caso completos.

J.S.