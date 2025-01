La carta del Papa que lo convierte en el enemigo a batir por la nueva Administración Trump

“Tengo la esperanza de que bajo su liderazgo el pueblo estadounidense prospere y se esfuerce siempre por construir una sociedad más justa, donde no haya lugar para el odio, la discriminación o la exclusión”. Minutos antes de su toma de posesión como presidente de Estados Unidos, Donald Trump recibió una carta del papa Francisco, en la que el pontífice marcaba las líneas rojas de su relación con el mandatario republicano.

Unas líneas que Trump no tardó en saltarse, firmando órdenes ejecutivas para organizar la mayor redada de migrantes en la historia de EEUU, dejando sin protección los considerados como ‘lugares refugio’, como hospitales, escuelas y templos.

El anuncio del presidente fue considerado por Francisco como “una verdadera desgracia” en una entrevista con la televisión italiana. “Esto, si es cierto, será una verdadera desgracia, porque hace que los pobres infortunados que no tienen nada paguen la factura del desequilibrio. ¡No funciona! Las cosas no se resuelven así. No se pueden resolver de esa manera”, proclamaba Bergoglio.

Y es que, nada más llegar, Trump se ha encontrado en la Iglesia (en realidad, en las iglesias, como ejemplificó la obispa episcopaliana Mariann Edgar Budde, quien pidió al presidente “misericordia” con “los gays, lesbianas y niños transgénero” en un histórico sermón que ya se ha hecho viral por la visible incomodidad del presidente y su segundo, J. D. Vance) su principal oposición ideológica.

Por el momento, la diplomacia vaticana se mantiene a la expectativa, aunque ya se han visto dos golpes, uno por cada lado. Así, antes de llegar a la Casa Blanca, Trump anunciaba que su embajador ante la Santa Sede sería Brian Burch, uno de los fundadores de CatholicVote, un grupo tradicionalista católico que ha arremetido contra Francisco por su apertura a los divorciados, los gays, llegando a acusar al Papa de gobernar la Iglesia con un “patrón de venganza”.

Roma, por su parte, respondía nombrando al cardenal de San Diego, McElroy, considerado uno de los obispos más abiertamente antiTrump del episcopado estadounidense, como arzobispo de Washington, territorio donde se ubica la Casa Blanca.

Ningunear a Francisco

La estrategia de la Casa Blanca no es otra que la de tratar de “ningunear” a Francisco, a quien consideran el enemigo más poderoso de todos cuantos se pueda encontrar Trump a la hora de difundir su agenda ultra. Por el momento, no ha habido –ni se prevé– petición de entrevista entre ambos líderes.

Otro de los hombres de Francisco en la Iglesia estadounidense, el arzobispo de Chicago, Blaise Cupich, insistió en que la deportación masiva “sería una afrenta a la dignidad de todas las personas y negaría el legado de lo que significa ser estadounidense”. “(Trump) debe saber que nos opondremos a cualquier plan que llame a la deportación masiva de ciudadanos estadounidenses nacidos de padres indocumentados”, aseveró Cupich desde la Basílica de Guadalupe, en México, uno de los lugares señalados por el presidente de Estados Unidos.

Tras la firma de la orden, el obispo Mark J. Seitz de El Paso, presidente del Comité de Migración de la USCCB, emitió una declaración sobre las acciones ejecutivas que “expondrán a familias y niños vulnerables a un grave peligro”. “No podemos tolerar la injusticia, y subrayamos que el propio interés nacional no justifica políticas con consecuencias contrarias a la ley moral”, subrayó el prelado, quien añadió que “el uso de generalizaciones para denigrar a cualquier grupo, como describir a todos los inmigrantes indocumentados como ”criminales“ o ”invasores“, para privarles de la protección de la ley, es una afrenta a Dios, que nos ha creado a cada uno a su imagen”. “Para los cristianos, esta forma de pensar y actuar es inaceptable”.

“Detener indefinidamente el reasentamiento de refugiados es inmerecido, pues ya se ha demostrado que es una de las vías legales más seguras para llegar a Estados Unidos”, clamó el responsable de Migraciones, quien insistió en que “incluso la inmigración legal no humanitaria y las personas naturalizadas están en el punto de mira de estas políticas en apoyo de la llamada ”identidad estadounidense unificada“. Finalmente, ”la interpretación propuesta de la Decimocuarta Enmienda para limitar la ciudadanía por derecho de nacimiento sienta un precedente peligroso, contradiciendo la interpretación de larga data del Tribunal Supremo“.

Unas críticas a las que sumó, de forma más medida, el presidente de la Conferencia Episcopal de EEUU. Timothy Broglio, quien afirmó que las medidas de Trump eran “profundamente preocupantes y tendrán consecuencias negativas, perjudicando a los más vulnerables entre nosotros”. “Nuestra oración es de esperanza para que, como nación bendecida con muchos dones, nuestras acciones demuestren un cuidado genuino por nuestros hermanos y hermanas más vulnerables, incluidos los no nacidos, los pobres, los ancianos y enfermos, y los migrantes y refugiados. El Juez justo no espera menos”, concluyó.

Las relaciones entre Francisco y Trump ya fueron tormentosas durante el primer mandato del líder republicano. Al más puro estilo Milei, Trump y sus entonces colaboradores (especialmente Steve Bannon, pero también destacados eclesiásticos, como el ex nuncio Viganò, excomulgado hace un año por negar la legitimidad del Papa) atacaban con saña a Bergoglio, a quien acusaban de complicidad con los “lobbies” que acompañaban la Agenda 2030, el cuidado del medio ambiente o la apertura al colectivo LGTBIQ+.

En su único encuentro, en mayo de 2017, ambos mostraron una evidente frialdad. La reunión, de apenas 27 minutos, no sirvió para alcanzar acuerdo alguno en ninguno de los temas abordados: medio ambiente, inmigración, venta de armas o liberalismo. Curiosamente, los mismos temas que hoy les enfrentan.

