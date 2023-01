Coronavirus: la OMS mantiene el nivel de máximo alerta tras el aumento de muertes

La Organización Mundial de la Salud (OMS) anunció este lunes que mantiene el nivel máximo de alerta para la pandemia de coronavirus, exactamente tres años después de haber declarado la enfermedad como urgencia de salud pública internacional y al reportarse un incremento de 170.000 muertes en las últimas ocho semanas.

“Desde principios de diciembre, las muertes semanales notificadas han aumentado. En las últimas ocho semanas, más de 170.000 personas han muerto a causa de Covid-19”, declaró el director general de la OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, en la apertura de la reunión de su Comité Ejecutivo, reunido en Ginebra.

Sin embargo, “en momentos en que entramos en el cuarto año de la pandemia, no cabe duda de que nos encontramos en una situación mucho mejor ahora que hace un año, cuando la ola de Ómicron estaba en su punto álgido”, agregó, informó la agencia de noticias AFP.

El médico griego lamentó que muy pocas personas haya recibido la vacuna contra el virus, ya sea por falta de dosis o por desconfianza, pese a que varios estudios demuestran sus efectos positivos. “No podemos controlar el virus del Covid-19, pero podemos hacer más para enfrentar las vulnerabilidades de las poblaciones y los sistemas de salud”, manifestó Tedros.

El titular de la OMS siguió las recomendaciones del comité de urgencia sobre el Covid-19 que se reunió el último viernes, según un comunicado difundido este lunes, y en que los expertos estimaron que “la pandemia está probablemente en una fase de transición”.

El Comité declaró a la epidemia de Covid-19 como una emergencia de salud pública de importancia internacional el 30 de enero de 2020, en momentos en que no se había registrado aún ningún deceso sobre apenas 100 casos fuera de China.

Desde marzo de 2020, el Comité se reúne cada tres meses “para revisar la situación y si se siguen cumpliendo los criterios de una emergencia de salud pública”.

El viernes pasado, la OMS contabilizó más de 752 millones de casos de infectados de Covid-19 y casi 7 millones de muertos, según cifras oficiales, que la propia organización admite que están muy por debajo de la realidad.

La semana previa, del 16 al 22 de enero, la mitad de las 40.000 muertes computadas oficialmente se registraron en China, que abandonó recientemente su política de “covid cero”, una de las más estrictas del mundo, frente al descontento popular.

Tedros había manifestado que juzgaba prematuro el levantamiento del nivel del alerta más alto. “A pesar de que no quiero adelantarme a la opinión del comité de emergencia, continúo muy preocupado por la situación en muchos países y el creciente número de muertos”, declaró la semana pasada.

“No subestimen este virus, nos ha sorprendido y seguirá sorprendiéndonos y seguirá matando, a menos que hagamos más para proporcionar medios de salud a quienes los necesitan y para luchar contra la desinformación a escala mundial'”, remarcó en aquel entonces.

El comunicado de la Cruz Roja

La Cruz Roja, por su parte, advirtió en un comunicado sobre el coronavirus publicado este lunes que el mundo sigue “peligrosamente desprevenido” para la próxima pandemia.

“La próxima pandemia podría ser inminente y si la experiencia del Covid-19 no acelera los preparativos, ¿qué lo hará?”, se preguntó Jagan Chapagain, secretario general de la Federación Internacional de Sociedades de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja (FICR). “La preparación mundial para la pandemia de Covid-19 fue inadecuada y todavía estamos sufriendo las consecuencias. No habrá excusa” si no nos preparamos, agregó.

MB con información de agencia de noticias Télam